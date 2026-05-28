Israel ha matado a dos líderes militares de Hamás en mayo: ¿cambiará esto el conflicto?

En las dos últimas semanas, el ejército israelí ha matado tanto al líder del ala militar de Hamás como a su sustituto, el último de una larga serie de asesinatos selectivos de militantes de alto rango.

Fueron identificados como Mohammed Odeh e Izz al-Din al-Haddad, artífices del atentado del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Las autoridades afirman que sus asesinatos formaban parte de esfuerzos más amplios para perseguir a los autores de los atentados que desencadenaron la guerra en Gaza.

Pero aunque los asesinatos selectivos pueden proporcionar logros tangibles que los líderes pueden calificar de victorias, rara vez abordan los agravios subyacentes que impulsan los conflictos.

“El asesinato de jefes militares como Odeh y Haddad pone de manifiesto la capacidad operativa de Israel para llegar a la cúpula militar de Hamás”, declaró Nasser Khdour, de la organización sin ánimo de lucro ACLED, que realiza un seguimiento de los informes sobre violencia y conflictos políticos en todo el mundo. Sin embargo, añadió, “es improbable que el asesinato de altos mandos empuje por sí solo a Hamás hacia el desarme o le haga aceptar la eliminación total de su papel en la seguridad y el gobierno de Gaza”.

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Una táctica milenaria

Israel ha llevado a cabo decenas de asesinatos selectivos a lo largo de su historia, pero los grupos militantes palestinos y libaneses a menudo han resistido y se han hecho aún más poderosos tras la pérdida de sus principales líderes.

Misil cae en vivo cerca de reportero: mira lo que pasó después El corresponsal Steve Sweeney reportaba para la cadena RT, controlada por el gobierno ruso, en el Líbano.

Hezbolá, por ejemplo. Un ataque aéreo israelí mató a su entonces líder, Abbas Musawi, en el sur de Líbano en 1992. Con Nasrallah, su carismático sustituto, Hezbolá se convirtió en el grupo armado más poderoso de la región y se enfrentó a Israel hasta llegar a un sangriento empate en 2006.

Nasralá y casi todos sus lugartenientes murieron en la guerra de 2024 entre Israel y Hezbolá. El grupo respaldado por Irán sufrió otras bajas importantes ese año, pero reanudó los ataques con misiles y drones contra Israel días después del inicio de la guerra actual.

Hamás ha perdido un líder tras otro. Israel mató a su fundador y líder espiritual, el jeque Ahmed Yasin, en un ataque aéreo en 2004. Casi todos los artífices del ataque del 7 de octubre contra Israel han muerto desde entonces.

Ambos grupos han seguido adelante, alimentados por los agravios de décadas derivados del conflicto palestino-israelí.

Estados Unidos también ha recurrido a los asesinatos selectivos contra Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, acabando con Osama bin Laden en una redada en Pakistán en 2011 y con el fundador del EI, Abu Bakr al Baghdadi, en 2019. Ambos grupos han disminuido enormemente, pero solo tras guerras de años en las que participaron fuerzas terrestres.

La cuestión es quién viene después

Yossi Kuperwasser, exjefe de la división de investigación de la inteligencia militar israelí, declaró en marzo que los asesinatos selectivos pueden ser una herramienta eficaz, pero no son una “cura para todos los problemas”.

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“Estas operaciones por sí solas no cambian drásticamente la capacidad de esas organizaciones para causar daños y llevar a cabo atentados”, dijo. “Pero es importante para Israel debilitar a sus enemigos”.

En Gaza, Líbano y ahora Irán, señaló, Israel ha eliminado a docenas de figuras, remodelando la estructura de liderazgo de forma duradera.

Los asesinatos selectivos fueron una estrategia clave en los primeros días de la guerra de Irán. Altos cargos militares y políticos, hasta el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murieron en las primeras salvas de la guerra. Jamenei ha sido sustituido por su hijo, Mojtaba, a quien se considera aún menos comprometido.

1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press 1 / 6 ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. The Associated Press Compartir

Kuperwasser afirmó que los asesinatos selectivos en Irán no habían transformado la teocracia, sino que la habían cambiado.

“Quizá aún no haya ‘cambio de régimen’, pero sí ‘cambio de régimen’. El pueblo no es el mismo pueblo”, afirmó.

Matar líderes también puede ser contraproducente

En el pasado, los asesinatos selectivos han servido para radicalizar a seguidores o miembros de movimientos políticos y grupos militantes, encumbrando a sucesores más extremistas o convirtiendo a los líderes asesinados en mártires con influencia duradera.

El politólogo Max Abrahms, de la Universidad Northeastern, afirmó que los datos de Afganistán, Pakistán, Israel y los Territorios Palestinos muestran que la violencia contra la población civil aumenta tras los asesinatos selectivos.

“La decapitación de líderes es arriesgada”, afirmó. “Cuando eliminas a un líder que prefiere cierto grado de moderación y tenía influencia sobre los subordinados, hay muchas posibilidades de que, tras la muerte de esa persona, veas tácticas aún más extremas”.

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Los asesinatos selectivos pueden crear vacíos de liderazgo y posibilidades de cambio, pero solo cuando van acompañados de una estrategia política coherente, afirmó Mohanad Hage Ali, subdirector del Carnegie Middle East Center de Beirut.

“Puedes decapitar una organización o derrotarla militarmente, pero si no haces un seguimiento político, no funciona. Y es difícil que esto vaya mucho más allá”, afirmó.

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