Israel dice mató al nuevo líder militar de Hamás en Gaza

Israel informó el miércoles que el nuevo líder del ala militar de Hamás murió durante bombardeos en Ciudad de Gaza, menos de dos semanas después de matar a su predecesor.

El ejército israelí y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que los bombardeos del martes mataron a Mohammed Odeh. Hamás no comentó al respecto.

Al menos cinco personas fallecieron y 12 resultaron heridas en el ataque del martes en un mercado, incluidos Odeh, su esposa, su hijo y su hija y otra mujer, según hospitales locales. Ocurrió en la víspera del Eid al-Adha, una importante festividad musulmana.

Miles de personas se reunieron el miércoles para el funeral conjunto de la familia de Odeh en Ciudad de Gaza. Los dolientes cubrieron los cuatro cuerpos con banderas verdes de Hamás y marcharon desde una mezquita por la ciudad, coreando consignas y disparando al aire. Algunos llevaban carteles con el póster de Odeh con las palabras “uno de los jefes de Estado Mayor de las Brigadas Qassam”, en referencia al ala militar de Hamás.

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1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi 1 / 25 De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. Jehad Alshrafi Compartir

Katz lo calificó como “uno de los ideólogos” de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron más de dos años de guerra en Gaza, y afirmó que era la cuarta vez que Israel mata al jefe del ala militar de Hamás desde esa masacre. Izz al-Din al-Haddad, el jefe anterior, fue asesinado el 16 de mayo.

“Prometimos eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre y esto es lo que haremos: todos están destinados a morir, en todas partes”, escribió Katz en X el miércoles. “Prometimos que Hamás no mantendrá un gobierno civil ni militar”.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que se prepara para elecciones en otoño, también amenazó con que Israel atacará a todos los involucrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Un Eid sombrío en Gaza

El ataque se produjo mientras los musulmanes se preparaban para el Eid al-Adha, normalmente un momento alegre de reuniones familiares y grandes comidas.

La festividad vuelve a ser sombría este año en Gaza, donde la gran mayoría de la gente sigue desplazada y vive en tiendas de campaña o refugios temporales tras una guerra devastadora. Alrededor del 90% de los más de 2 millones de habitantes de Gaza han perdido sus hogares, según estimaciones de la ONU, y la mayoría se refugia ahora en enormes campamentos de tiendas con infestaciones de ratas y charcos de aguas residuales. Dependen de la ayuda para sobrevivir.

El Eid al-Adha, o “Fiesta del Sacrificio”, es una festividad islámica celebrada por millones de musulmanes en todo el mundo. La festividad de cuatro días, que comienza durante la peregrinación del haj a La Meca, también es conocida por ser una ocasión alegre en la que las familias se reúnen y los niños reciben ropa nueva y regalos.

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“Esto no es Eid... estamos muertos”, expresó Mahmoud Saqer, un hombre desplazado de Jan Yunis, quien describió a la gente como angustiada por el sufrimiento humano y las muertes continuas en el territorio.

En Jan Yunis y Ciudad de Gaza, entre edificios destruidos como una mezquita en ruinas, la gente se reunió para las oraciones del Eid con pocas señales de celebración, más allá de algunos grupos de globos alineados en una calle. Tahrir al-Khatib dijo que la alegría que acompaña al Eid ha sido silenciada en Gaza.

“No hay Eid. Mataron a mis hijos. El Eid es solo para la gente que no perdió a nadie”, manifestó Ayda Al-Banna, una mujer desplazada de Ciudad de Gaza, que rezó las oraciones del Eid con su nieta.

El frágil alto el fuego se mantiene en Gaza

El alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado sigue siendo frágil. Los ataques israelíes han matado a más de 880 palestinos desde que el alto el fuego entró en vigor. Israel afirma que sus ataques responden a violaciones por parte de Hamás o a amenazas contra sus soldados, pero funcionarios de salud palestinos dicen que entre los muertos ha habido decenas de civiles. Cuatro soldados israelíes también han muerto durante este periodo en Gaza.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques liderados por Hamás en octubre de 2023, en los que los milicianos mataron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes.

El Ministerio de Salud palestino en Gaza dice que más de 72,803 palestinos han muerto por fuego israelí. El ministerio, que forma parte del gobierno de Hamás en Gaza, no ofrece un desglose de muertes de civiles y combatientes.

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