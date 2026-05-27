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¿Qué ha pasado con el crucero implicado en el brote de hantavirus?: esto es lo más reciente

Las autoridades sanitarias siguen con el ojo puesto sobre el barco en el que se originaron varios contagios

27 de mayo de 2026 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crucero MV Hondius se encuentra en el puerto de Rotterdam en Países Bajos. (Patrick Post)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El crucero donde se produjo un brote mortal de hantavirus está en un proceso de limpieza adicional antes de volver a su puerto base, informó el martes la empresa que lo opera.

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En un comunicado por escrito, Oceanwide Expeditions indicó que el trabajo extra se realiza por recomendación de la GGD, la autoridad sanitaria local, en la ciudad portuaria de Rotterdam, adonde el buque regresó a principios de la semana pasada. Su puerto base está en la cercana Vlissingen, en el sur de Holanda.

“Con base en los hallazgos de su inspección, la GGD recomendó una limpieza adicional”, señaló la compañía de cruceros. “Tras la finalización de este trabajo, la GGD realizará una inspección final antes de que el buque pueda partir de Rotterdam”.

Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.El avión con pacientes evacuados del crucero aterrizó en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo.Un avión militar procedente de Grecia, que supuestamente transportaba a un pasajero evacuado del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llega al aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos.
1 / 17 | En aviones del gobierno, militares y ambulancias: así repatrian a pasajeros de crucero con hantavirus. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez

La empresa no detalló por qué se requería una limpieza adicional y, hasta el momento, la autoridad sanitaria no ha comentado sobre el motivo por el que solicitó las medidas adicionales.

Yvonne van Duijnhoven, directora de salud pública de Rotterdam, dijo hace ocho días, cuando el Hondius llegó al extenso puerto de la ciudad, que probablemente tomaría tres días limpiar y desinfectar el buque.

En un mensaje publicado el domingo en X, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que hasta ahora se han notificado a la organización 12 casos de hantavirus y tres muertes, sin que se hayan reportado fallecimientos desde el 2 de mayo.

“Todos los pasajeros y la tripulación permanecen en cuarentena y bajo estrecha vigilancia para garantizar que reciban atención si es necesario. La situación es estable por ahora. Seguimos vigilantes y en estrecho contacto con todos los gobiernos pertinentes”, añadió.

Los hantavirus suelen propagarse cuando las personas inhalan restos contaminados de excrementos de roedores. Pero la variante que provocó el brote actual, llamada virus de los Andes, podría ser capaz de transmitirse entre personas en casos poco frecuentes. El riesgo para el público en general por el brote en el crucero es bajo, según funcionarios de salud pública.

Oceanwide Expeditions afirmó previamente que no preveía cambios en las operaciones del Hondius. El barco tenía programado un crucero por el Ártico con salida desde Keflavik, Islandia, el 29 de mayo. Pero en el comunicado del martes, la empresa indicó que “todos los viajes a partir del 13 de junio se realizarán según lo programado. No se espera ninguna interrupción adicional en el calendario de navegación del m/v Hondius”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsHantavirusPaíses BajosCruceros
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