Nueva flotilla con activistas y ayuda humanitaria sale de Turquía rumbo a Gaza

Marmaris, Turquía- Decenas de embarcaciones con activistas y ayuda humanitaria para los palestinos zarparon el jueves desde las costas de Turquía en el mar Mediterráneo en el más reciente intento por romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza, y apenas unas semanas después de que Israel interceptara una flotilla anterior.

Más de 50 embarcaciones partieron del puerto de Marmaris en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje hacia las costas de Gaza.

El pasado 30 de abril, fuerzas israelíes interceptaron más de 20 embarcaciones de una flotilla cerca de la isla de Creta, en el sur de Grecia, y retuvieron en un principio a unos 175 activistas. El incidente provocó protestas y condenas de varios países y planteó interrogantes sobre los alcances legales de una nación para hacer cumplir un bloqueo en aguas internacionales. Las autoridades israelíes indicaron que tuvieron que actuar con antelación debido al gran número de embarcaciones involucradas.

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Israel llevó a dos de los activistas -Saif Abukeshek, un ciudadano hispano-sueco de origen palestino, y Thiago Ávila, ciudadano brasileño- de regreso a Israel, donde fueron interrogados y permanecieron detenidos durante varios días. Los activistas acusaron a las fuerzas israelíes de tortura. Brasil y España condenaron a Israel por el “secuestro” de sus ciudadanos. Ambos fueron expatriados el domingo.

Los organizadores aseguran que el más reciente esfuerzo incluye una flota reagrupada tras la interceptación israelí, a la que se sumaron embarcaciones adicionales, con la participación de unos 500 activistas de 45 países.

Esperan volver a llamar la atención sobre las condiciones de los palestinos en la Franja de Gaza, la cual quedó devastada por la guerra entre Israel y Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza informó que han muerto 72,744 palestinos desde el inicio del conflicto en Gaza, el cual estalló con un ataque encabezado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, donde unas 1,200 personas fueron asesinadas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran fiables en términos generales. El conteo no distingue entre civiles y combatientes.

1 / 17 | Tras ser interceptados: la llegada de Greta Thunberg y otros activistas al aeropuerto de Atenas. La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. - Joan Mateu Parra 1 / 17 Tras ser interceptados: la llegada de Greta Thunberg y otros activistas al aeropuerto de Atenas La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. Joan Mateu Parra Compartir

Un frágil alto el fuego en Gaza, vigente desde hace seis meses, ha puesto fin a los combates más intensos entre las fuerzas israelíes y los milicianos. Alrededor de 2 millones de residentes de Gaza aún viven entre ruinas, con escasez de alimentos y medicinas, y con ayuda limitada que entra a través de un único paso fronterizo, controlado por Israel.

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Israel y Egipto han impuesto un bloqueo a distintos grados sobre Gaza desde que Hamas ascendió al poder en 2007. Israel sostiene que el bloqueo es necesario para impedir que Hamas importe armas, mientras que los críticos afirman que equivale a un castigo colectivo para la población del territorio.

Las autoridades israelíes impidieron el paso de una flotilla similar el año pasado, en la que participaron unas 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, Mandla Mandela -nieto de Nelson Mandela- y varios legisladores europeos.

Israel arrestó, detuvo y posteriormente deportó a los participantes en ese bloqueo, quienes afirmaron que fueron objeto de maltratos por parte de las autoridades israelíes. Israel rechazó todas las acusaciones.