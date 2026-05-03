Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Crece la tensión entre España e Israel tras detención de flotilla de activistas

España exige a Israel la liberación de un activista detenido en aguas internacionales tras la intercepción de una flotilla humanitaria

3 de mayo de 2026 - 9:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una multitud protesta contra la interceptación por parte de Israel de los barcos de la "Flotilla Global Sumud", de ayuda humanitaria a Gaza, cerca de aguas griegas, el 30 de abril de 2026, en Estambul, Turquía. (Francisco Seco)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Solares, España- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió el sábado la liberación inmediata de un activista detenido por Israel después de que la Armada israelí interceptara en aguas internacionales una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza.

RELACIONADAS

Saif Abukeshek, de origen palestino y con doble nacionalidad española y sueca, fue detenido para ser interrogado en Israel el sábado junto con Thiago Ávila, de Brasil. Un grupo de asistencia jurídica indicó que ambos hombres habían iniciado una huelga de hambre.

La guardia costera griega recogió a decenas de otros activistas tras la acción israelí y fueron trasladados a la isla de Creta.

Un hombre sostiene una bandera palestina durante una manifestación en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, de ayuda humanitaria para Gaza, el miércoles 2 de octubre de 2025, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado)
Un hombre sostiene una bandera palestina durante una manifestación en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, de ayuda humanitaria para Gaza, el miércoles 2 de octubre de 2025, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) (Bruna Prado)

“Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes, y así lo he hecho saber a mi homólogo israelí”, declaró Albares en una entrevista con la radio pública.

Un grupo de defensa jurídica con sede en Israel, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, o Adalah, señaló que había visitado a los dos hombres en un centro de detención en la ciudad portuaria israelí de Ashkelon. Indicó que ambos dijeron estar en huelga de hambre después de que, presuntamente, fueran golpeados repetidamente mientras estaban bajo custodia.

“Adalah sostiene que el trato a los dos activistas, incluido el uso de aislamiento, el vendaje prolongado de los ojos y las palizas, constituye una grave violación del derecho internacional”, expresó el grupo.

En una publicación en internet, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó que Abukeshek y Ávila estaban siendo interrogados por posibles vínculos con el grupo armado Hamas. Dijo también que a los dos hombres se les habían concedido visitas consulares.

La detención de Abukeshek ha tensado aún más las relaciones entre Israel y España, que ha criticado abiertamente la guerra en Gaza y en 2024 reconoció formalmente la condición de Estado palestino.

El viernes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arremetió contra su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, al hablar en un acto de campaña de cara a las próximas elecciones regionales en el sur de España.

Una multitud protesta después de que activistas que intentan romper el bloqueo marítimo israelí de Gaza afirmaran que Israel interceptó su "Flotilla Global Sumud" cerca de la isla griega de Creta, el jueves 30 de abril de 2026, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini)
Una multitud protesta después de que activistas que intentan romper el bloqueo marítimo israelí de Gaza afirmaran que Israel interceptó su "Flotilla Global Sumud" cerca de la isla griega de Creta, el jueves 30 de abril de 2026, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini) (Andrew Medichini)

“Y ahora, que hemos visto que... Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros -uno de ellos es español- y llevarlo a Israel, yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu”, declaró Sánchez entre aplausos de simpatizantes de su Partido Socialista Obrero Español.

“La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional, y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu”, exigió.

Tags
Breaking NewsEspañaConflicto palestino israelíFranja de GazaIsrael
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 2 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: