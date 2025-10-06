Greta Thunberg entre activistas de la flotilla liberados: otros siguen en prisión

JERUSALÉN — Las autoridades israelíes dijeron el lunes que han deportado a Grecia y Eslovaquia a otras 171 personas detenidas por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la destacada activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó en X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, el Reino Unido, Serbia y Estados Unidos”. La publicación incluía fotos de Thunberg y otros activistas vistiendo camisetas blancas y pantalones de chándal grises.

Las autoridades israelíes rechazaron una vez más las acusaciones de maltrato que han surgido en entrevistas con activistas que fueron deportados a Turquía, España e Italia durante el fin de semana.

Lubna Tuma, abogada de la asociación Adalah que representa a más de 470 participantes de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos la semana pasada cuando intentaban romper el asedio israelí a la Franja de Gaza, dijo que 150 personas seguían recluidas en la prisión Ktziot de Israel. Cuarenta de ellos estaban en huelga de hambre.

“Algunos declararon que prefieren que su comida vaya al pueblo de Gaza”, dijo Tuma durante una rueda de prensa en vivo el lunes que fue transmitida en las cuentas de Instagram de Adalah y de la flotilla. Otros también se negaban a beber agua ‘hasta que se les dé tratamiento médico a todos los detenidos’, dijo.

Aunque los abogados de Adalah han visto a la mayoría de los activistas hasta ahora, pero no a todos, Tuma dijo que las autoridades israelíes han violado repetidamente los derechos de los activistas, comenzando con su interceptación en aguas internacionales, su traslado a Israel y su posterior traslado a una prisión de máxima seguridad donde, según Tuma, los detenidos fueron objeto de violencia física y humillación.

Las autoridades israelíes han rechazado enérgicamente las acusaciones, reiterando que los derechos de los activistas han sido respetados durante su detención. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en cambio, acusó a una activista de morder a una miembro del personal médico.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo y grandes concentraciones en los aeropuertos para dar la bienvenida a los deportados.

Varios activistas que fueron liberados en los últimos dos días han dado testimonios alegando maltrato por parte de las autoridades israelíes.

“Hubo cierta deshumanización, violencia y gritos”, dijo Roos Ykema, una miembro holandesa de la flotilla que fue deportada a Madrid el domingo, a The Associated Press. “Pero recibimos el trato europeo”, añadió.

Sus comentarios fueron repetidos por la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien regresó a la ciudad española el domingo por la noche.

“Estuvimos detenidos en una prisión de máxima seguridad donde no había estado de derecho, no respetaron ninguno de nuestros derechos”, dijo Colau a los periodistas al aterrizar. “Pero sabemos que esto no es nada comparado con lo que el pueblo palestino está sufriendo cada día en Gaza”.

Renata Brito informó desde Barcelona, España.

