Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen a activistas propalestinos que preparaban flotilla de ayuda a Gaza

Las autoridades de Túnez alegan presuntas irregularidades financieras

6 de marzo de 2026 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Palestinos transportan sacos de harina descargados de un convoy de ayuda humanitaria que llegó a la ciudad de Gaza desde el norte de la Franja de Gaza, el domingo 24 de agosto de 2025. (Abdel Kareem Hana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tunis, Túnez- Las autoridades tunecinas detuvieron el viernes a varios activistas propalestinos mientras aumentaban las tensiones en torno a una campaña internacional que prepara una nueva flotilla humanitaria para desafiar las restricciones israelíes y llevar ayuda a Gaza, según informaron los organizadores en un comunicado.

RELACIONADAS

Los medios de comunicación tunecinos informaron de que la unidad de delitos financieros de la Guardia Nacional de Túnez abrió una investigación por presunto blanqueo de capitales, fraude y presunto uso indebido de fondos recaudados mediante donaciones a la campaña de la flotilla.

Al parecer, la investigación se centra en varios directivos y miembros del comité de dirección de la flotilla, y algunos de ellos han sido detenidos mientras las autoridades verifican el origen y la gestión de los fondos de las donaciones. Las autoridades tunecinas no han hecho comentarios públicos sobre las detenciones.

Según los activistas, la policía detuvo a Wael Naouar, Jawaher Channa y Nabil Channoufi, del comité directivo de la Flotilla Global Sumud y de su entidad organizadora tunecina. Ninguno de los detenidos ha hecho comentarios.

Los organizadores acusaron a las autoridades de atacar a activistas que apoyan la causa palestina y pidieron su liberación inmediata.

Las detenciones se produjeron tras varios días de interrupciones de actos relacionados con la flotilla en Túnez, vinculados a los preparativos de una nueva misión civil que pretendía navegar hacia Gaza. Israel interceptó embarcaciones y detuvo a activistas en una flotilla similar el año pasado.

La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó en X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, el Reino Unido, Serbia y Estados Unidos”.Israel dijo que había aceptado la propuesta de Trump, y Hamás había dicho que acepta algunos aspectos.
1 / 17 | Tras ser interceptados: la llegada de Greta Thunberg y otros activistas al aeropuerto de Atenas. La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. - Joan Mateu Parra

Naciones Unidas declaró que se han recogido cientos de miles de palés de suministros humanitarios en varias cruces de Gaza desde el frágil alto el fuego de octubre. Pero Israel ha suspendido la actividad de más de dos docenas de organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza por no cumplir las nuevas normas de registro, y la población de Gaza, de más de 2 millones de palestinos, sigue enfrentándose a una crisis humanitaria.

Según los organizadores, la nueva flotilla incluirá a más de 1,000 activistas, entre médicos, investigadores de crímenes de guerra e ingenieros. Contará con el apoyo de un convoy terrestre que se espera atraiga a miles de personas más. Los barcos zarparán de España, Túnez e Italia.

Las autoridades prohibieron un acto previsto para el jueves en Túnez en el que estaba previsto que participaran activistas internacionales como el brasileño Thiago Ávila, la sueca Greta Thunberg y el palestino Seif Abu Koshk, organizador de la Marcha Mundial a Gaza.

El equipo de Ávila dijo en Facebook que también fue detenido el viernes en el aeropuerto de Bruselas cuando viajaba de Túnez a Ámsterdam para asistir a una reunión del Grupo de La Haya, un bloque de Estados comprometidos con medidas legales y diplomáticas en defensa del derecho internacional.

A principios de esta semana, los activistas afirmaron que las fuerzas de seguridad impidieron una ceremonia en el puerto tunecino de Sidi Bou Said destinada a rendir homenaje a los trabajadores portuarios que habían apoyado la anterior misión de la flotilla el año pasado.

Tags
Breaking NewsTúnezPalestinaFranja de GazaAyuda humanitaria
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: