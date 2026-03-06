Detienen a activistas propalestinos que preparaban flotilla de ayuda a Gaza

Tunis, Túnez- Las autoridades tunecinas detuvieron el viernes a varios activistas propalestinos mientras aumentaban las tensiones en torno a una campaña internacional que prepara una nueva flotilla humanitaria para desafiar las restricciones israelíes y llevar ayuda a Gaza, según informaron los organizadores en un comunicado.

Los medios de comunicación tunecinos informaron de que la unidad de delitos financieros de la Guardia Nacional de Túnez abrió una investigación por presunto blanqueo de capitales, fraude y presunto uso indebido de fondos recaudados mediante donaciones a la campaña de la flotilla.

Al parecer, la investigación se centra en varios directivos y miembros del comité de dirección de la flotilla, y algunos de ellos han sido detenidos mientras las autoridades verifican el origen y la gestión de los fondos de las donaciones. Las autoridades tunecinas no han hecho comentarios públicos sobre las detenciones.

Según los activistas, la policía detuvo a Wael Naouar, Jawaher Channa y Nabil Channoufi, del comité directivo de la Flotilla Global Sumud y de su entidad organizadora tunecina. Ninguno de los detenidos ha hecho comentarios.

Los organizadores acusaron a las autoridades de atacar a activistas que apoyan la causa palestina y pidieron su liberación inmediata.

Las detenciones se produjeron tras varios días de interrupciones de actos relacionados con la flotilla en Túnez, vinculados a los preparativos de una nueva misión civil que pretendía navegar hacia Gaza. Israel interceptó embarcaciones y detuvo a activistas en una flotilla similar el año pasado.

Naciones Unidas declaró que se han recogido cientos de miles de palés de suministros humanitarios en varias cruces de Gaza desde el frágil alto el fuego de octubre. Pero Israel ha suspendido la actividad de más de dos docenas de organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza por no cumplir las nuevas normas de registro, y la población de Gaza, de más de 2 millones de palestinos, sigue enfrentándose a una crisis humanitaria.

Según los organizadores, la nueva flotilla incluirá a más de 1,000 activistas, entre médicos, investigadores de crímenes de guerra e ingenieros. Contará con el apoyo de un convoy terrestre que se espera atraiga a miles de personas más. Los barcos zarparán de España, Túnez e Italia.

Las autoridades prohibieron un acto previsto para el jueves en Túnez en el que estaba previsto que participaran activistas internacionales como el brasileño Thiago Ávila, la sueca Greta Thunberg y el palestino Seif Abu Koshk, organizador de la Marcha Mundial a Gaza.

El equipo de Ávila dijo en Facebook que también fue detenido el viernes en el aeropuerto de Bruselas cuando viajaba de Túnez a Ámsterdam para asistir a una reunión del Grupo de La Haya, un bloque de Estados comprometidos con medidas legales y diplomáticas en defensa del derecho internacional.