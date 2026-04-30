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Desprendimiento de rocas obliga el cierre de la cascada La Soplaera en Peñuelas

Geólogos y el personal del Departamento de Recursos Naturales evaluán lo ocurrido en ese municipio

30 de abril de 2026 - 6:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un desprendimiento de rocas provocó el cierre de la cascada La Soplaera. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un desprendimiento de rocas cubrió parte de la poza ubicada en la emblemática cascada La Soplaera, en Peñuelas, informó el alcalde Josean González Febres.

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Como consecuencia del repentino evento, el municipio anunció el cierre al público de la atracción turística. El incidente ocurre en momentos en que Puerto Rico enfrenta los efectos de una vaguada combinada con humedad; no obstante, aún se desconocen las causas del desprendimiento.

“Desde el primer momento, activamos a nuestro personal de Manejo de Emergencias Municipal, quienes se movilizaron al lugar junto a geólogos y al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, evaluando la situación y manteniéndonos informados”, lee una publicación de González Febres en su cuenta de Facebook.

La cascada natural es uno de los atractivos turísticos más reconocidos del área sur de Puerto Rico, localizada en el sector Panduras del municipio mencionado.

“La Soplaera no es solo un lugar… es parte de nuestra historia, de nuestras vivencias y de lo que nos distingue como peñolanos. Nos duele profundamente lo ocurrido", expresó el alcalde.

El ejecutivo municipal aseveró que La Soplaera permanecerá cerrada por la seguridad de las personas y mientras las autoridades evalúan lo ocurrido.

La cascada La Soplaera fue cerrado al público luego de que un desprendimiento de rocas, posiblemente causado por las fuertes lluvias, cubrió el área de la charca.La cascada La Soplaera fue cerrado al público luego de un desprendimiento de rocas que cubrió el área de la charca.En la mañana del jueves, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones del tiempo se mantendrían variables debido a los efectos de una vaguada combinada con humedad que afectan la región, favoreciendo el desarrollo de aguaceros y tronadas en la tarde, aunque no está claro si el desprendimiento fue causado por las lluvias que afectan al archipiélago.
1 / 10 | En fotos: cierran la charca La Soplaera tras desprendimiento de rocas. La cascada La Soplaera fue cerrado al público luego de que un desprendimiento de rocas, posiblemente causado por las fuertes lluvias, cubrió el área de la charca. - Suministrada

Por su parte, la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que la saturación del terreno y las lluvias en la zona pueden provocar deslizamientos de rocas, aunque también influyen otros factores, como la inclinación del terreno.

En las últimas 72 horas, el norte de ese municipio ha recibido al menos una pulgada de lluvia. En otros pueblos cercanos, como Orocovis y Morovis, se han registrado cerca de cuatro pulgadas en el mismo periodo.

Durante la mañana del jueves, el SNM advirtió que las condiciones del tiempo se mantendrían variables debido a los efectos de una vaguada combinada con humedad que afectan la región, favoreciendo el desarrollo de aguaceros y tronadas en la tarde.

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Breaking NewsPeñuelasDeslizamientos de terrenoTiempoLluviasInundaciones
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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