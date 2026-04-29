Reportan avistamiento de una nube embudo en Moca
Se mantuvo elevada y no tocó tierra en ningún momento, por lo que no se considera un tornado
29 de abril de 2026 - 6:07 PM
29 de abril de 2026 - 6:07 PM
Una nube de embudo se formó a eso de las 4:05 p.m. del miércoles y fue visible en la PR-110, en Moca.
Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Yidiana Zayas, el evento atmosférico se documentó con publicaciones en las redes sociales, incluyendo un vídeo compartido por la meteoróloga Ada Monzón.
“Lo que se logra ver en Moca es a una altura mayor... No hay nada de que preocuparse”, aseguró Zayas.
Anteriormente, el SNM compartió que las nubes embudo se forman debido a aguaceros con rotación que provocan el fenómeno visual. Usualmente, no son eventos que deben generar alerta.
Al momento, la región oeste de Puerto Rico está experimentando aguaceros como parte de una banda de humedad que se espera que afecte al archipiélago al menos hasta el viernes.
Aunque en esa región las lluvias ya han cesado, Zayas recalcó que hay una advertencia de inundaciones vigente hasta las 6:45 p.m.
Más temprano, el SNM informó que las condiciones del tiempo permanecerían variables, con aguaceros y tronadas aisladas desde cerca del mediodía.
Asimismo, comentaron que el mayor potencial de inundaciones se concentraría en zonas montañosas y municipios del oeste, noroeste y parte del norte. Mientras, en el área metropolitana, el riesgo se mantiene limitado.
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