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China niega presión a buques panameños tras advertencia de Estados Unidos y varios países latinoamericanos

Beijing refuta las acusaciones sobre el presunto acoso a embarcaciones con bandera de Panamá

29 de abril de 2026 - 7:23 PM

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El pasado 29 de enero la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión de dos puertos a orillas del Canal de Panamá que eran operados por la empresa hongkonesa CK Hutchinson. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de Panamá- China negó el miércoles una presión sobre Panamá un día después de que Estados Unidos y varios países de Latinoamérica afirmaron que están alertas ante las acciones de Beijing que afectan a buques de bandera panameña.

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“Esas declaraciones son completamente infundadas y distorsionan la realidad”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, durante una conferencia de prensa.

El martes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago afirmaron que “la libertad de nuestra región no es negociable” y que las acciones recientes de China que han afectado a embarcaciones panameñas “son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”.

El pasado 29 de enero la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión de dos puertos a orillas del Canal de Panamá que eran operados por la empresa hongkonesa CK Hutchinson.

El gobierno de Panamá tomó el control de los puertos de Balboa y Cristóbal en febrero y permitió que filiales de Maersk y Mediterranean Shipping Company asumieran las operaciones en esas terminales.

Desde febrero -y con mayor intensidad en abril- se ha observado un incremento en las retenciones de buques de bandera panameña que son sometidos a inspección en los puertos de China.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

De los 124 barcos detenidos en puertos chinos para inspección en marzo 92 -casi el 75%- tenían bandera panameña, según datos públicos del MOU de Tokio, una organización regional de control del Estado rector del puerto que agrupa a 22 autoridades miembros en la región Asia-Pacífico.

El canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, dijo a The Associated Press que se están haciendo todos los esfuerzos para defender la competitividad de la bandera panameña.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos aborda el tema. El 2 de abril el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó su apoyo a Panamá y dijo que las retenciones, retrasos y otros obstáculos a la circulación de buques socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, aumentan los costes para las empresas y consumidores y erosionan la confianza en el sistema comercial internacional.

El portavoz de la cancillería china se preguntó el miércoles “¿quién ocupaba durante mucho tiempo el Canal de Panamá, invadió armadamente Panamá y pisoteaba arbitrariamente su soberanía y dignidad?” en alusión a Washington, defendió las inspecciones a los buques como acciones normales, y pidió a los países firmantes del comunicado que “no se dejen engañar ni utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”.

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Breaking NewsChina Canal de PanamáEstados UnidosDepartamento de Estado de Estados UnidosPanamáMarco Rubio
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