Consejo de Paz de Donald Trump augura un Oriente Medio “nuevo y armonioso” tras reconstrucción de Gaza

Franja de Gaza- En la reunión inaugural de su Junta de Paz en Washington, el presidente Donald Trump habló de miles de millones de dólares prometidos para reconstruir la Franja de Gaza y de un Oriente Medio “nuevo y armonioso” que resurja de las cenizas de la guerra. Los vídeos emitidos en la reunión mostraron un futuro de relucientes rascacielos y nuevos campos de fútbol.

No había señales de tal optimismo en Gaza, donde los palestinos que han pasado meses o incluso años en míseros campos de desplazados o entre los escombros de sus casas albergan pocas esperanzas de cambio.

“Desde el comienzo de la guerra, oímos hablar de conferencias y reuniones. Dicen que hay una solución y paz, pero todo es una broma. Son todos unos mentirosos”, afirma Faraj Abu Anze, una de las decenas de miles de palestinos que viven en un extenso campamento de tiendas de campaña en la costa mediterránea.

“No vemos nada de eso sobre el terreno. No hay esperanza. La educación y la sanidad han desaparecido. No hay vida”, afirmó.

PUBLICIDAD

Peldaños pero no línea de tiempo

Trump anunció que los países miembros de su ambicioso consejo habían prometido $7,000 millones para la reconstrucción y que enviarían miles de tropas para participar en una Fuerza Internacional de Estabilización.

Pero no se ha dado un calendario, y la reconstrucción aún no ha comenzado.

1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi 1 / 25 De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. Jehad Alshrafi Compartir

Israel afirma que Gaza no se reconstruirá hasta que Hamas haya depuesto las armas, un aspecto del acuerdo de alto el fuego de octubre que se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción.

Las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial han estimado el precio de la reconstrucción en $70,000 millones, hasta 10 veces las cantidades prometidas el jueves. Limpiar los enormes montones de escombros repletos de artefactos explosivos sin detonar podría llevar varios años.

Más de 72,000 palestinos han muerto en la guerra desencadenada por el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Sus estadísticas, que forman parte del gobierno de Hamas, son consideradas fiables por las Naciones Unidas y expertos independientes.

Los militantes palestinos mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque inicial y tomaron a otras 251 como rehenes. El acuerdo de alto el fuego puso fin a las principales operaciones militares y condujo a la liberación de todos los cautivos restantes, pero dejó sin respuesta importantes interrogantes sobre el futuro de Gaza.

“No vemos nada”

“Hay reuniones todos los días, pero no vemos nada”, afirma Ahmad Abu Selme, que ha sido desplazado dos veces durante la guerra. “Hay tiendas de campaña por todas partes y la gente está frustrada. Estamos cansados”.

PUBLICIDAD

“Espero que se produzca una paz real y que podamos volver a nuestros hogares”, añadió. “Sé que ya no hay hogares, pero seguimos queriendo volver”.

Estados Unidos espera comenzar la reconstrucción en Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto. La ciudad quedó destruida en gran parte y despoblada en su mayor parte durante la guerra, y ahora se encuentra en la mitad de Gaza que está bajo pleno control israelí.

Ruwayda Dheir, una de las decenas de miles de personas desplazadas de Rafah, tiene pocas esperanzas de que ella u otros residentes reciban algo del dinero prometido.