Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Miles protestan en Berlín por el fin de la guerra en Palestina

Unos 50,000 manifestantes pidieron una conclusión a la guerra entre Israel y Hamas

27 de septiembre de 2025 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manifestantes participan en una marcha multitudinaria contra Israel y en apoyo a los palestinos, en Berlín, Alemania, el sábado 27 de septiembre. (Christoph Soeder)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Berlín— Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de la capital alemana el sábado en solidaridad con los palestinos en Gaza.

RELACIONADAS

Los manifestantes pidieron una conclusión a la guerra entre Israel y Hamas, gritando consignas como “liberen, liberen Palestina”, y exigieron el fin de la creciente crisis humanitaria en Gaza.

Alrededor de 50,000 personas participaron en la marcha por el centro de Berlín, según la policía. Aproximadamente 1,800 agentes policiales fueron desplegados para monitorear a los manifestantes.

Los participantes en la marcha también pidieron el cese de las exportaciones de armas alemanas a Israel y exigieron sanciones de la Unión Europea contra Israel, reportó la agencia de noticias alemana DPA.

El mes pasado, el canciller Friedrich Merz afirmó que Alemania no autorizará ninguna exportación de equipo militar a Israel que pueda ser utilizado en Gaza, “hasta nuevo aviso”. El país se ha mostrado reacio a apoyar sanciones contra Israel.

Alemania ha sido considerada uno de los mayores defensores de Israel. Ha mantenido una postura fuertemente pro-Israel durante décadas, en gran parte debido a su responsabilidad histórica por el Holocausto, lo que ha moldeado su política exterior de posguerra en torno a garantizar la seguridad de Israel y combatir el antisemitismo.

La boricua Zuleyka Morales Rivera se dirige hacia Gaza a bordo de una embarcación de veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.Su embarcación fue una de las que partió el 31 de agosto de Barcelona, España, hacia Gaza.Como respuesta a las acciones de gobierno de Israel, en días recientes, una decena de países –incluidos Francia, el Reino Unido, Australia y Canadá– han reconocido el Estado palestino.
1 / 9 | En ruta a Gaza: veterana boricua forma parte de la Flota de la Libertad. La boricua Zuleyka Morales Rivera se dirige hacia Gaza a bordo de una embarcación de veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. - Suministrada

En una protesta separada, alrededor de 100 personas se manifestaron a favor de Israel y “contra todas las formas de antisemitismo”, publicó la emisora pública alemana RBB, añadiendo que se produjeron enfrentamientos aislados cuando ambos grupos se encontraron. De momento no estaba claro si los choques fueron entre los diferentes manifestantes o con la policía que intentaba separarlos.

Varios miles de personas también protestaron en la ciudad occidental alemana de Düsseldorf bajo el lema “no olvidaremos Gaza — libertad para Palestina y todos los pueblos oprimidos”.

En Ginebra, alrededor de 6,000 personas se manifestaron por el fin de la guerra en Gaza, reportó la emisora pública suiza SRF.

En otras ciudades europeas también se han registrado protestas por Gaza en las últimas semanas.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. En el ataque, los milicianos mataron a alrededor de 1,200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Todavía quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 siguen vivos.

La ofensiva de represalia de Israel durante los últimos 23 meses ha matado a más de 65.100 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha destruido vastas áreas del territorio palestino, ha desplazado a alrededor del 90% de la población y ha causado una crisis humanitaria catastrófica, sobre la que expertos afirman que Ciudad de Gaza está experimentando hambruna.

El Ministerio está bajo el gobierno dirigido por Hamas. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. No se especifica cuántos de los muertos eran civiles o combatientes.

Tags
Breaking NewsBerlínAlemaniaProtestasConflicto palestino israelíIsraelHamasFranja de Gaza
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: