Rescate apresurado salva piezas arqueológicas de Gaza antes de un ataque israelí a un almacén

Jerusalén— Nueve horas de negociaciones con el ejército israelí. Una carrera de último minuto para encontrar camiones en una devastada Franja de Gaza, donde el combustible escasea. Seis horas de embalaje frenético, apilando cuidadosamente cajas de cartón en camiones con remolques descubiertos.

Antes de un ataque aéreo israelí inminente, los trabajadores humanitarios llevaron a cabo una apresurada misión de rescate para salvar miles de piezas de valor incalculable de un almacén en Gaza antes de que el edificio fuera arrasado.

El almacén contenía piezas recuperadas en excavaciones durante más de 25 años, incluidos objetos de un monasterio bizantino del siglo IV designado como Patrimonio Mundial por la organización cultural de la ONU, Unesco, y algunas de las puebas más antiguas conocidas del cristianismo en Gaza. El ejército israelí dijo que el edificio albergaba instalaciones de inteligencia de hamás y planeaba demolerlo como parte de su operación militar ampliada en la Ciudad de Gaza.

“No se trata solo del patrimonio palestino o del patrimonio cristiano, es algo importante para el patrimonio mundial aquí, protegido por la Unesco”, explicó kevin charbel, coordinador de campo de emergencia para première urgence internationale, una organización humanitaria que trabaja en Gaza desde 2009. PUI es una organización de salud que también trabaja para la protección del patrimonio cultural de Gaza.

Negociando contrarreloj

Cogat, el organismo de defensa de Israel encargado de la ayuda humanitaria, notificó a PUI del plan de demolición el miércoles por la mañana. La advertencia fue activada por un sistema de notificación gestionado por las ong internacionales para informar al Ejército israelí que una área específica es un sitio sensible, como una escuela, hospital o almacenes que contienen ayuda humanitaria.

Charbel, que está en Ciudad de Gaza en una rotación humanitaria temporal, pasó nueve horas negociando frenéticamente con el ejército israelí para conseguir un aplazamiento que permitiera a los trabajadores mover los artefactos a un lugar más seguro. Pero el desafío era mayor que solo detener al ejército. A medida que Israel expande su operación en la Ciudad de Gaza, otras organizaciones estaban desorganizadas, y nadie podía localizar camiones para transportar los artefactos con tan poco tiempo de aviso.

“Cinco minutos antes de que tuviera que aceptar que esto iba a desvanecerse frente a nosotros, otro actor nos ofreció transporte”, dijo Charbel. PUI trabajó con el Patriarcado Latino de Jerusalén para mover los artefactos a un lugar más seguro en la Ciudad de Gaza que no se reveló por razones de seguridad.

La Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, una venerada institución arqueológica en la región que supervisó la excavación de los Rollos del Mar Muerto en Israel, era responsable de almacenar unos 860 pies cuadrados de artefactos arqueológicos en el edificio de gran altura Al-Kawthar en Ciudad de Gaza. PUI prestaba seguridad para el sitio.

Se han encontrado docenas de yacimientos arqueológicos antiguos en Gaza, como templos, monasterios, palacios, iglesias, mezquitas y mosaicos. Muchos de ellos se han perdido debido a la expansión urbana y el saqueo. La unesco trata de preservar algunos de los que quedan. Algunos de los sitios datan de hace 6,000 años, cuando Gaza era una parada importante en las rutas comerciales entre Egipto y el Levante, y el auge de sociedades urbanas comenzó a transformar las aldeas agrícolas.

Los artefactos rescatados esta semana incluyen jarras de cerámica, mosaicos, monedas, piezas de yeso pintadas, restos humanos y animales, y objetos excavados del monasterio de San Hilarión, uno de los ejemplos más antiguos conocidos de comunidades monásticas cristianas en Oriente Medio, según la unesco.

Sin tiempo para los preparativos normales

Justo después del amanecer el jueves, los trabajadores se apresuraron a empacar cinco camiones de plataforma con tantos artefactos delicados como pudieron en el espacio de seis horas. Las piezas, que habían sido cuidadosamente almacenadas y documentadas en el almacén, fueron empacados apresuradamente en cajas de cartón, con cerámica de casi 2,000 años de antigüedad descansando en el suelo arenoso.

Charbel señaló que transportar objetos tan antiguos generalmente requiere una preparación intensa y medidas especiales para proteger objetos delicados, algo que no fue posible en este caso. El Ejército israelí no permite el uso de camiones contenedores cerrados, lo que exponía los artefactos a peligros adicionales. Varios objetos se rompieron en el camino y otros tuvieron que ser dejados atrás. Israel destruyó el edificio el domingo, alegando que hamás había colocado allí puestos de observación e infraestructura para recopilar inteligencia.

Durante la última semana, Israel ha demolido varios edificios de gran altura en Ciudad de Gaza, como parte de sus dramáticas advertencias a los civiles de que evacúen antes de la ofensiva terrestre, que comenzó el martes por la mañana.

Mientras la operación terrestre israelí se expande, los artefactos se han guardado en un lugar diferente en la Ciudad de Gaza. Sin embargo, están al aire libre, expuestos a los elementos, y permanecen en grave peligro a medida que los ataques se intensifican.

Desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023 Israel ha dañado al menos 110 lugares de importancia cultural en toda la Franja de Gaza, incluidos 13 recintos religiosos, 77 edificios de interés histórico o artístico, un museo y siete yacimientos arqueológicos, según la unesco.

Durante el rescate arqueológico, Charbel dijo que él y otros trabajadores humanitarios también lidiaron con preguntas más profundas. ¿Tenía sentido dirigir tantos recursos, incluido el combustible y los camiones tan desesperadamente necesarios, arriesgando la vida de varias personas que trabajaban bajo la amenaza constante de bombardeos, por objetos históricos inanimados, cuando la situación humanitaria es tan grave? Charbel dijo que le preocupaba pasar tanto tiempo discutiendo sobre los restos arqueológicos cuando también necesitaban negociar con cogat sobre agua, comida y medicinas que salvan vidas.