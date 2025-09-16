Comisión de la ONU se une al creciente coro que acusa a Israel de genocidio en Gaza

Un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, emitiendo un informe el martes que pide a la comunidad internacional que ponga fin al genocidio y tome medidas para castigar a los responsables.

Los hallazgos profundamente documentados por el equipo de tres miembros son las últimas acusaciones de genocidio contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu por parte de defensores de los derechos, mientras Israel continúa con su guerra contra Hamás en Gaza que ha matado a decenas de miles de personas. Israel rechazó lo que calificó como un informe “distorsionado y falso”.

La Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel, que fue creada hace cuatro años, ha documentado repetidamente presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos tanto en Gaza desde los mortales ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel liderados por Hamás, como en otras áreas palestinas.

Si bien ni la comisión ni el consejo de 47 países miembros para el que trabaja dentro del sistema de la ONU pueden tomar medidas contra un país, los hallazgos podrían ser utilizados por los fiscales de la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

El informe también equivale a un mensaje final del equipo encabezado por la ex jefa de derechos de la ONU Navi Pillay, quien se desempeñó como jueza en el tribunal penal internacional para Ruanda. Los tres miembros anunciaron en julio que renunciarían, citando razones personales y la necesidad de un cambio.

El equipo fue comisionado por el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de la ONU, pero no habla en nombre de las Naciones Unidas.

Israel se ha negado a cooperar con la comisión y la ha acusado a ella y al CDH de sesgo antiisraelí. A principios de este año, la administración Trump, un aliado clave de Israel, retiró a Estados Unidos del consejo.

La comisión dice que Israel cometió “actos genocidas”. Después de un minucioso análisis legal, examinando tanto las acciones como la intención, la comisión dijo que Israel había cometido cuatro de los cinco “actos genocidas” definidos en una convención internacional adoptada en 1948 conocida coloquialmente como la “Convención sobre el Genocidio”, tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

“La comisión encuentra que Israel es responsable de la comisión de genocidio en Gaza”, dijo Pillay, la presidenta de la comisión. “Está claro que existe la intención de destruir a los palestinos en Gaza a través de actos que cumplen con los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

El equipo basó sus hallazgos en los cinco criterios de la convención para evaluar si se ha producido un genocidio: matar a miembros de un grupo; causar a sus miembros daños corporales o mentales graves; imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos en el grupo; infligir deliberadamente condiciones calculadas para provocar la “destrucción física” del grupo; y transferir por la fuerza a sus hijos a otro grupo.

Según la convención, se podría hacer una determinación de genocidio incluso si solo se cumple uno de esos cinco criterios, y la comisión dijo que se han cumplido cuatro. Solo el criterio sobre la transferencia forzosa no se ha cumplido, dijo.

Pillay, ex jefa de derechos humanos de la ONU, dijo que la “responsabilidad por los crímenes de atrocidad recae en las autoridades israelíes en los niveles más altos” durante la guerra de casi dos años.

Su comisión concluyó que Netanyahu, así como el presidente israelí Isaac Herzog y el ex ministro de defensa Yoav Gallant, habían incitado a la comisión de genocidio. No ha evaluado si otros líderes israelíes también lo habían hecho.

Chris Sidoti, uno de los tres miembros de la comisión, dijo que esperaba que el informe llegara a la gente en Israel, insistiendo en que habían sido “traicionados” por el gobierno en su “abjecto rechazo” a tomar medidas para rescatar a los rehenes israelíes después de que 1,200 personas murieran el 7 de octubre hace dos años, y su “guerra genocida” que ha puesto en peligro la seguridad de Israel.

“No podemos entender lo traumático que fue el 7 de octubre para el pueblo de Israel”, dijo a los periodistas. “El trauma y su sufrimiento han sido manipulados sin piedad por Netanyahu y sus compinches durante los últimos dos años, y es hora de que se detenga. Y es hora de que los responsables de esto rindan cuentas”.

Israel refuta los hallazgos. Israel, que fue fundado tras el Holocausto, ha rechazado rotundamente las acusaciones de genocidio en su contra como una “calumnia de sangre” antisemita.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel emitió una respuesta airada el martes, diciendo que “rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso”.

“Tres personas que actúan como representantes de Hamás, conocidas por sus posiciones abiertamente antisemitas, y cuyas horribles declaraciones sobre los judíos han sido condenadas en todo el mundo, publicaron hoy otro falso ‘informe’ sobre Gaza”, dijo.

Las acusaciones de genocidio son especialmente delicadas en Israel, que fue fundado como un refugio para los judíos tras el Holocausto y donde los recuerdos del Holocausto aún juegan un papel importante en la identidad nacional del país.

Al llegar a su conclusión de genocidio, la comisión dijo que examinó la conducta de las fuerzas de seguridad israelíes y las “declaraciones explícitas” de las autoridades civiles y militares israelíes, entre otros criterios.

En particular, los expertos citaron como factores el número de muertos, el “asedio total” de Israel a Gaza y el bloqueo de la ayuda humanitaria que ha provocado la inanición, una política de “destrucción sistemática” del sistema de atención médica y el ataque directo a los niños.

La comisión pide a los países que actúen. La comisión instó a otros países a detener las transferencias de armas a Israel y a impedir que individuos o empresas realicen acciones que puedan contribuir al genocidio en Gaza.

“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza”, dijo Pillay, quien es jurista sudafricana. “Cuando surgen signos y pruebas claras de genocidio, la falta de acción para detenerlo equivale a complicidad”.

El actual alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha denunciado la conducta de Israel en la guerra en Gaza y se ha pronunciado enérgicamente contra los presuntos crímenes, pero no ha acusado a Israel de llevar a cabo un genocidio.

Su oficina, aludiendo al derecho internacional, ha argumentado que solo un tribunal internacional puede hacer una determinación final y formal de genocidio. Los críticos argumentan que eso podría llevar años e insisten en que miles de personas, muchas de ellas civiles, están siendo asesinadas sistemáticamente en Gaza mientras tanto.