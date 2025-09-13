Israel intensifica ataques en Gaza: un hospital reporta al menos 32 muertos

Deir Al-Balah - Una serie de ataques aéreos mató al menos a 32 personas en toda Ciudad de Gaza al tiempo que Israel intensifica su ofensiva allí e insta a los palestinos a evacuar, informó el sábado el personal médico.

Entre los muertos se encontraban 12 niños, según la morgue del Hospital Shifa, donde fueron llevados los cuerpos.

En los últimos días, Israel ha intensificado los ataques en toda Ciudad de Gaza, destruyendo muchos edificios de gran altura y acusando a Hamás de colocar equipos de vigilancia en ellos. Ha ordenado a los residentes que huyan del lugar, como parte de una ofensiva destinada a tomar el control de la ciudad palestina más grande, a la que considera el último bastión de Hamás. Cientos de miles de personas permanecen allí bajo condiciones de hambruna.

Uno de los ataques durante la noche y hasta la madrugada del sábado impactó una casa en el barrio de Sheikh Radwan, matando a una familia de 10 personas, incluida una madre y sus tres hijos, señalaron autoridades de salud. Las imágenes mostraron ataques seguidos de columnas de humo.

PUBLICIDAD

El ejército de Israel no ha respondido a las preguntas sobre los ataques.

Tensión mundial: Israel bombardea instalaciones nucleares de Irán El primer ministro de Israel calificó el ataque como necesario para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

A raíz de la escalada de hostilidades y los llamados a evacuar la ciudad, el número de personas que se van ha aumentado en las últimas semanas, según trabajadores humanitarios. Sin embargo, muchas familias permanecen atrapadas debido al costo de encontrar transporte y alojamiento, y otras han sido desplazadas demasiadas veces y no quieren moverse nuevamente, sin confiar en que algún lugar en el enclave sea seguro.

En un mensaje en las redes sociales el sábado, el ejército de Israel dijo a los palestinos que permanecen en Ciudad de Gaza que se vayan “inmediatamente” y se trasladen al sur a lo que llama una zona humanitaria. El portavoz del ejército, Avichay Adraee, indicó que más de un cuarto de millón de personas habían dejado Ciudad de Gaza, de un estimado de un millón que viven en el área del norte de Gaza alrededor de la ciudad.

Sin embargo, Naciones Unidas situaron el número de personas que han salido en alrededor de 100,000 entre mediados de agosto y mediados de septiembre. La ONU y los grupos de ayuda han advertido que desplazar a cientos de miles de personas agravará la grave crisis humanitaria. Los sitios en el sur de Gaza a donde Israel está diciendo a la gente que vaya están superpoblados, según la ONU, y puede costar dinero moverse, lo cual muchas personas no tiene.

Una iniciativa encabezada por la ONU para llevar refugios temporales a Gaza dijo que más de 86,000 tiendas de campaña y otros suministros aún esperaban autorización para entrar en Gaza hasta la semana pasada.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado que siete personas, entre ellas niños, murieron por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas, elevando el número de muertos a 420, incluidos 145 menores, desde que comenzó la guerra.

El bombardeo del viernes por la noche en toda Ciudad de Gaza se produjo días después que Israel lanzara un ataque dirigido a líderes de Hamás en Qatar, intensificando su campaña contra el grupo miliciano y poniendo en peligro las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza.

Mortal ataque en Israel en medio de una tensa pausa a la tregua con Hamás El atacante murió a manos de las fuerzas de seguridad.

Las familias de los rehenes que aún se encuentran en Gaza están suplicando a Israel que detenga la ofensiva, preocupadas de que mate a sus familiares. Hay 48 rehenes aún dentro de Gaza, alrededor de 20 de ellos se cree que están vivos.

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, secuestrando a 251 personas y matando a unas 1,200, en su mayoría civiles.