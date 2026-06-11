Más de $60 millones y siete agencias federales: así se prepara la UFC en la Casa Blanca

El combate de la UFC que el presidente Donald Trump tiene previsto celebrar en el Jardín Sur de la Casa Blanca ha requerido un esfuerzo colosal por parte de más de siete agencias federales, cientos de empleados que trabajan a diario in situ y al menos $60 millones, según un escrito judicial que permite hacerse una idea de los preparativos.

El evento forma parte de la celebración del 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos y está programado para el fin de semana, siendo la atracción principal —siete combates de artes marciales mixtas— el domingo.

Es decir, siempre y cuando un juez no suspenda el procedimiento, algo que pretenden dos residentes de Virginia en una demanda federal contra el Servicio de Parques Nacionales, organismo que supervisa el Jardín Sur.

La agencia presentó el martes ante el tribunal un escrito de desestimación de la solicitud, en el que detallaba los preparativos del evento.

1 / 15 | Una jaula de combate en la Casa Blanca: levantan octágono de UFC para pelea en junio. Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal. - Mark Schiefelbein 1 / 15 Una jaula de combate en la Casa Blanca: levantan octágono de UFC para pelea en junio Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal. Mark Schiefelbein Compartir

“Se han invertido más de $60 millones y decenas de miles de horas de trabajo”, se lee en el documento, en el que se añade que el dinero procedía de la UFC y de grupos afiliados a ella.

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El Octágono

Es la jaula octogonal que rodea a los luchadores, a veces ensangrentados, y que se encuentra en el centro de la arena instalada en el Jardín Sur.

Se prevé que el estadio tenga capacidad para 4,000 espectadores, y se espera que otros 120,000 visitantes —que han conseguido entradas a través de un sorteo en línea— sigan el evento desde la cercana Ellipse.

La instalación comenzó el 20 de mayo, y el Servicio Secreto colaboró con la UFC para inspeccionar entre 20 y 30 camiones de material —así como a entre “700 y 900″ miembros del personal— que llegaban a diario para la instalación.

El documento no especificaba la cuantía de los fondos públicos destinados al proyecto, pero indicaba que siete organismos, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración Federal de Aviación, han “asignado importantes recursos y personal”.

El calendario

El evento comenzará el sábado con un pesaje ceremonial en la Ellipse, seguido de un concierto a cargo del grupo de música country The Zac Brown Band.

Durante todo el fin de semana se celebrará el Fan Fest de UFC Freedom 250, con “experiencias interactivas”, espectáculos en directo, apariciones de famosos, “momentos exclusivos sobre el escenario”, sesiones de encuentro con los aficionados, música en directo y entrevistas con los deportistas.

El domingo por la noche darán comienzo los siete combates. Una vez finalizados, está previsto que Trump vuele a Francia para asistir a la cumbre del G7.

El desmontaje de las instalaciones comenzará al día siguiente, y se prevé que estén completamente retiradas para el 23 de junio.

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Los baños de sales de Epsom para deportistas

Hay 14 deportistas compitiendo, y su entrenamiento es muy exigente.

Los preparativos comienzan con meses de antelación, y en la última semana se intensifican la pérdida de peso y los cambios en la dieta, lo que puede incluir ayunos, sesiones intensivas de sauna y baños calientes con sales de Epsom.

Podrían llegar a perder hasta 9 kilos antes del pesaje, cuyo objetivo es garantizar la equidad en la competición entre luchadores de peso similar.

Una demanda lo tacha de “corrupto”

La demanda fue presentada el sábado por el Public Integrity Project en nombre de los dos residentes de Virginia y sostiene que la autorización concedida por Trump para celebrar el evento infringió las normas del Servicio de Parques Nacionales que prohíben la celebración de eventos deportivos en los parques federales.

Uno de los abogados, Brendan Ballou, lo calificó de «uso corrupto de nuestros monumentos nacionales más sagrados con fines lucrativos».