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Donald Trump acapara los reflectores al presenciar otra vez un combate de la UFC

El presidente atrajo toda la atención al asistir al UFC 327 en Miami, acompañado de figuras como Dana White y miembros de su familia

12 de abril de 2026 - 7:38 AM

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El presidente estadounidense Donald Trump llega a la función UFC 327 en Miami. (Tasos Katopodis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Al inicio de función UFC 327 la atención no se concentró en ninguno de los peleadores, sino el presidente Donald Trump.

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Trump ingresó al Kaseya Center poco después de las 9:00 p.m. para ver la pelea de los semipesados entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg. Lo acompañaban Dana White, el presidente de la UFC y varios miembros de la familia Trump.

Mientras una canción de Kid Rock retumbaba en los altavoces, el presidente estadounidense caminó hacia su asiento, donde lo esperaba el secretario de Estado, Marco Rubio. También estaba cerca Sergio Gor, el embajador de Estados Unidos en India.

Trump estrechó las manos de los asistentes en el área y se aseguró de saludar a Joe Rogan, el podcaster que también trabaja como comentarista de la UFC.

El presidente sonrió varias veces a las cámaras.

Antes, de camino a la arena, la cuenta de Trump en su red Truth Social publicó lo que parecía un anuncio de una próxima pelea de la UFC en la Casa Blanca el 14 de junio, en su cumpleaños número 80.

Se pudo ver a una multitud de curiosos grabando la caravana presidencial al llegar.

Ulberg resiste y gana combate estelar

Apoyando solo una pierna por una lesión de rodilla, Ulberg se negó a dilapidar esta oportunidad.

Propinó un gancho perfecto de izquierda al mentón de Prochazca y ganó el título indiscutible de los semipesados con un nocaut a los 3:45 minutos del primer asalto.

“Me lastimé la rodilla, pero nunca me di por vencido”, relató Ulberg. “Sabía que todo lo que necesitaba era una oportunidad, y la temterminérovechando”.

Ulberg (15-1-0) pareció sufrir una torcedura al comienzo del primer asalto, cuando la rodilla se le dobló de forma anómala. Prochazka (32-6-1) comenzó a atacar rápidamente la pierna izquierda de su contrincante.

El duelo se pactó luego que el brasileño Alex Pereira dejó vacante el cinturón para ascender de categoría y buscar el cetro pesado interino en la función UFC Freedom 250, la que está prevista para el 14 de junio en la Casa Blanca.

Cae el brasileño Costa

En la contienda coestelar, Azamat Murzakanov (17-0-0) se valió de un rodillazo a la cabeza de Paulo Costa (15-5-0) para derribarlo y poner fin a las hostilidades a los 1:23 minutos del tercer asalto.

Tras su victoria, Murzakanov estrechó la mano de Trump.

Por su parte, Josh Hokit (9-0-0) y Curtis Blaydes (19-6-0) se castigaron duramente en la pelea más encendida de la noche. Hokit triunfó por decisión unánime, con fallos idénticos de 29-28.

Además, Dominick Reyes superó a Johnny Walker y Cub Swanson noqueó a Nate Lendwehr.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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UFCDonald TrumpMiamiBreaking News
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