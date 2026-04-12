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Donald Trump advierte a China que enfrentará “grandes problemas” si envía armas a Irán

Trascendió que el gigante asiático se prepara para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán

12 de abril de 2026 - 9:29 PM

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El líder republicano reaccionó así al ser preguntado por la información publicada por la cadena CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán. (Andy Wong)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a China que tendrá “grandes problemas” si se confirman los reportes de que se prepara para enviar armas a Irán.

RELACIONADAS

“Si China hace eso, China va a tener grandes problemas”, dijo a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

El líder republicano reaccionó así al ser preguntado por la información publicada por la cadena CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.

La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

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Breaking NewsDonald TrumpConflicto con IránChina Xi Jinping
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