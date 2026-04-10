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Estados Unidos pedirá a Irán la liberación de estadounidenses como parte de las negociaciones

J.D. Vance advirtió que “si intentan engañarnos, se darán cuenta de que el equipo negociador no es muy receptivo”

10 de abril de 2026 - 11:11 AM

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El vicepresidente electo, el exsenador J. D. Vance, a la izquierda, y el presidente electo Donald Trump. (Chip Somodevilla)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La delegación de Estados Unidos que viaja a Pakistán para las negociaciones de paz con Irán tiene previsto incluir la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos por Teherán como parte de las conversaciones, reporta este viernes The Washington Post.

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El equipo negociador, encabezado por el vicepresidente, J.D. Vance, presentará esta solicitud, que hasta ahora no se había planteado dentro del diálogo para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, según el Post.

Los defensores de estadounidenses detenidos han asegurado a medios locales que al menos seis personas se encuentran bajo custodia iraní, capturados bajo circunstancias no explicadas.

La liberación de los ciudadanos norteamericanos sería una “forma sencilla y sin pérdidas de salir de las hostilidades actuales” para Irán, dijo al Post Kieran Ramsey de Global Reach, una organización sin fines de lucro centrada en lograr la liberación de rehenes estadounidenses.

Previo a partir hacia Pakistán, Vance aseguró hoy que confiaba en que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Irán “serán positivas”, aunque mostró cautela.

El vicepresidente estadounidense insistió en que “si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe” Washington estará “dispuesto a tenderles la mano” pero añadió: “Si intentan engañarnos, se darán cuenta de que el equipo negociador no es muy receptivo”.

Las negociaciones llegan en un momento delicado para la economía mundial, debido al aumento de los precios de los hidrocarburos tras el bloqueo por parte de Irán al paso de tanqueros por el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

Precisamente, la apertura de esta vía clave para el transporte del 20% del petróleo mundial será uno de los puntos fundamentales de las negociaciones que comienzan este viernes en Islamabad y que aspiran a poner punto final a la guerra que comenzó el 28 de febrero.Otro de los puntos delicados es el cumplimiento del alto el fuego y su interpretación real, con los ataques israelíes al Líbano como punto de fricción.

Los líderes de Israel mostraron su intención de seguir atacando a Hizbulá en Líbano, a pesar de que Trump pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que redujera las operaciones israelíes en la zona.

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Breaking NewsEstados UnidosIránIsraelConflicto con Irán
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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