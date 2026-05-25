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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Repavimentación en la calle Loíza provocará cierres parciales y desvíos por 45 días

¡Atención conductores!

25 de mayo de 2026 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el municipio de Hatillo se realizará trabajos de “cold milling” y pavimentación entre los kilómetros 83.5 al 84.4, en dirección este. (Archivo)
Los trabajos comenzaron esta semana.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Los miles de conductores que transitan a diario por la calle Loíza en Santurce deberán ajustarse a cambios en el tránsito durante aproximadamente 45 días, debido a un plan de repavimentación y trabajos viales en la zona que comenzó esta semana e incluirá cierres parciales de carriles, desvíos y medidas de control vehicular.

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La obra anunciada el lunes por Municipio de San Juan, y que forma parte del Programa Estatal de Repavimentación de Carreteras Municipales, contempla trabajos por fases en tramos de entre 400 y 600 metros, principalmente de intersección a intersección, con el fin de reducir el impacto en el tránsito y mantener la circulación vehicular en una de las zonas de mayor actividad residencial y comercial de la ciudad capital.

“Sabemos que este tipo de proyecto puede representar ajustes temporeros para quienes transitan diariamente por la zona”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo en declaraciones escritas, al exhortar a la ciudadanía a mantenerse atenta a la rotulación y avisos durante las distintas fases del proyecto.

El municipio informó además que se implementarán rotulación temporera, personal de apoyo y desvíos conforme a los estándares de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

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Calle LoízaMunicipio de San JuanBreaking News
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