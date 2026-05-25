Enfermero absuelto del asesinato del biólogo marino en Yauco demanda para recuperar sus armas de fuegos

Eduardo Meléndez Velázquez, quien fue absuelto de todos los cargos relacionados al asesinato del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos, demandó el 19 de mayo a la Policía de Puerto Rico en el Tribunal Federal con el fin de recuperar las armas de fuego que se le ocuparon en su hogar como parte de la investigación.

Según la demanda sometida por el licenciado Osvaldo Sandoval Báez, en el Tribunal de Ponce, Meléndez Velázquez actuó en defensa personal y por tanto “su conducta no constituye delito alguno”.

“La retención continua de su licencia, armas y municiones carece de base legal, es jurídicamente insostenible y constituye una privación continua de derechos fundamentales sin debido proceso de ley, en violación de la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico”, lee el recurso legal.

El documento expone, además, que la retención de las armas por parte del Estado constituye daños que deberán ser compensados por el gobierno por cada día que pase del plazo que establecieron de 10 días laborables.

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1 / 7 | ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira?. El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 7 ¿Quién fue el biólogo marino Roberto Viqueira? El biólogo Roberto Viqueira, de 49 años, fungía como el director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Entre otros requerimientos que solicitó el demandante al gobierno se encuentran: devolver la licencia de armas, las municiones ocupadas como parte de la ocupación de las armas de fuego, y el restablecimiento de sus derechos relacionados a la portación de armas.

“El incumplimiento dentro del término concedido dará lugar, sin ulterior aviso, a la radicación inmediata de las acciones correspondientes en el foro federal para la protección de los derechos constitucionales de mi representado”, concluye el recurso.

Meléndez Velázquez fue imputado del asesinato de Viqueira Ríos el 15 de julio de 2025 en Yauco y enfrentó cuatro cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por el crimen del biólogo, de 49 años, padre de tres hijos y director de la organización ambiental Protectores de Cuencas.

El juez Ángel M Llavona Folguera señaló que no hay duda de que existía una mala relación entre los vecinos, pero que la víctima no debió tomar la ley en sus manos ni lanzar piedras contra el acusado, como trascendió durante el proceso judicial, sino que debió acudir a las autoridades.

Viuda de biólogo asesinado estalla a gritos previo a veredicto de juez Frente al juez Ángel Llavona Folguera, la esposa de Roberto Viqueira sufrió un quebranto emocional en el Tribunal de Ponce. Se fueron a un receso. El acusado luego quedó absuelto de todos los cargos.

El crimen ocurrió frente a la residencia de Viqueira Ríos, en la calle Star de la urbanización Estancias de Yidomar, durante un enfrentamiento entre la víctima y el acusado, derivado de una disputa vecinal.

La situación escaló hasta el punto en que tanto el entonces acusado como la víctima realizaron disparos, resultando en la muerte del biólogo. Parte del lamentable incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad, un elemento que fue crucial en el desfile de prueba.

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En las imágenes se observa al acusado inicialmente desarmado. Posteriormente, ingresa a su residencia, toma un arma larga y se dirige frente a la vivienda del biólogo y se escuchan múltiples detonaciones.