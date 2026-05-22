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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cerrarán un tramo en Guaynabo por construcción de rotonda: conoce dónde y cuándo

Hay rutas alternas sugeridas mientras se llevan a cabo los trabajos

22 de mayo de 2026 - 9:21 AM

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El proyecto forma parte de los esfuerzos de infraestructura y seguridad vial de la administración municipal para atender el alto flujo vehicular en la zona. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A partir del próximo lunes, 25 de mayo, un tramo del expreso municipal PR-834, conocido como Marlin O’Neill, en Guaynabo, permanecerá cerrado temporalmente debdo a la construcción de una nueva rotonda.

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El cierre comprenderá el tramo que se extiende desde el cruce frente al Centro de Servicios de Usos Múltiples de Hato Nuevo hasta la intersección con la PR-835, en el área cercana a La Ceiba, informó en declaraciones escritas el Municipio Autónomo de Guaynabo.

Según el alcalde Edward A. O’Neill Rosa, el proyecto forma parte de los esfuerzos de infraestructura y seguridad vial de la administración municipal para atender el alto flujo vehicular en la zona y reducir puntos de conflicto en la intersección.

“Reconocemos que este cierre temporero representará inconvenientes y ajustes para nuestros residentes, comerciantes y conductores que transitan diariamente por esta zona. No obstante, estos trabajos son necesarios para mejorar la seguridad vial, agilizar el flujo vehicular y ofrecer una solución permanente a una intersección que por años ha presentado retos de tránsito y seguridad”, expresó el primer ejecutivo municipal.

El líder municipal no indicó hasta cuándo se extenderían los trabajos.

¿Cuáles son las rutas alternas?

O’Neill Rosa añadió que el Municipio coordinó rutas alternas y medidas de manejo de tránsito para minimizar el impacto en la comunidad y el comercio del área.

Como rutas alternas, el ayuntamiento recomendó utilizar la PR-834 nueva hasta la altura del Centro de Usos Múltiples de Hato Nuevo y luego desviarse hacia la antigua PR-834.

Asimismo, los conductores que transiten desde el área de La Muda deberán utilizar el acceso hacia la antigua PR-834, mientras que quienes provengan desde Caguas podrán incorporarse a esa vía mediante las rutas habilitadas.

Como vía alterna adicional, se podrá utilizar la calle hacia Mirador Gavillán y, posteriormente, conectar con la PR-835. Los residentes del sector Inclán contarán con acceso para tránsito local.

“El desarrollo de esta obra busca precisamente brindar una solución más segura y eficiente a largo plazo. Pedimos paciencia y comprensión durante el proceso, mientras continuamos trabajando por una infraestructura moderna y segura para todos”, añadió el alcalde.

Aseguró, además, que personal de manejo de tránsito y rotulación estará desplegado en el área para orientar a los conductores.

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Breaking NewsGuaynaboEdward O’Neill RosaConstrucción en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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