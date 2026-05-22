Cerrarán un tramo en Guaynabo por construcción de rotonda: conoce dónde y cuándo

A partir del próximo lunes, 25 de mayo, un tramo del expreso municipal PR-834, conocido como Marlin O’Neill, en Guaynabo, permanecerá cerrado temporalmente debdo a la construcción de una nueva rotonda.

El cierre comprenderá el tramo que se extiende desde el cruce frente al Centro de Servicios de Usos Múltiples de Hato Nuevo hasta la intersección con la PR-835, en el área cercana a La Ceiba, informó en declaraciones escritas el Municipio Autónomo de Guaynabo.

Según el alcalde Edward A. O’Neill Rosa, el proyecto forma parte de los esfuerzos de infraestructura y seguridad vial de la administración municipal para atender el alto flujo vehicular en la zona y reducir puntos de conflicto en la intersección.

“Reconocemos que este cierre temporero representará inconvenientes y ajustes para nuestros residentes, comerciantes y conductores que transitan diariamente por esta zona. No obstante, estos trabajos son necesarios para mejorar la seguridad vial, agilizar el flujo vehicular y ofrecer una solución permanente a una intersección que por años ha presentado retos de tránsito y seguridad”, expresó el primer ejecutivo municipal.

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El líder municipal no indicó hasta cuándo se extenderían los trabajos.

¿Cuáles son las rutas alternas?

O’Neill Rosa añadió que el Municipio coordinó rutas alternas y medidas de manejo de tránsito para minimizar el impacto en la comunidad y el comercio del área.

Como rutas alternas, el ayuntamiento recomendó utilizar la PR-834 nueva hasta la altura del Centro de Usos Múltiples de Hato Nuevo y luego desviarse hacia la antigua PR-834.

Asimismo, los conductores que transiten desde el área de La Muda deberán utilizar el acceso hacia la antigua PR-834, mientras que quienes provengan desde Caguas podrán incorporarse a esa vía mediante las rutas habilitadas.

Como vía alterna adicional, se podrá utilizar la calle hacia Mirador Gavillán y, posteriormente, conectar con la PR-835. Los residentes del sector Inclán contarán con acceso para tránsito local.

“El desarrollo de esta obra busca precisamente brindar una solución más segura y eficiente a largo plazo. Pedimos paciencia y comprensión durante el proceso, mientras continuamos trabajando por una infraestructura moderna y segura para todos”, añadió el alcalde.