Agente de la Policía repele ataque con arma de fuego durante una intervención vehicular
Los hechos ocurrieron este jueves a eso de las 4:00 p.m. en el municipio de Luquillo
22 de mayo de 2026 - 8:05 PM
22 de mayo de 2026 - 8:05 PM
La Policía en Luquillo investiga un incidente donde un agente de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo utilizó su arma de reglamento para repeler una supuesta agresión en medio de una intervención vehicular de rutina.
Según el informe preliminar, el incidente ocurrió a las 4:00 p.m. el conductor detenido durante la intervención presuntamente desenfundó un arma de fuego y le apuntó al uniformado.
El agente entonces sacó su arma y realizó un disparo. La Policía no identificó al agente involucrado, ni a la persona que fue intervenida.
Según indica la comunicación escrita, posteriormente, el conductor fue arrestado en Río Grande. No se reportaron heridos durante el incidente.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en unión al personal de la División de Investigaciones de Uso de Fuerza (FIU) y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), están a cargo de la investigación.
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