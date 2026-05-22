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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agente de la Policía repele ataque con arma de fuego durante una intervención vehicular

Los hechos ocurrieron este jueves a eso de las 4:00 p.m. en el municipio de Luquillo

22 de mayo de 2026 - 8:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Omar Andújar, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras se hizo a cargo de la investigación junto al fiscal Héctor Siaca Flores.
La Policía, de momento, no identificó al agente ni a la persona detenida.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía en Luquillo investiga un incidente donde un agente de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo utilizó su arma de reglamento para repeler una supuesta agresión en medio de una intervención vehicular de rutina.

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Según el informe preliminar, el incidente ocurrió a las 4:00 p.m. el conductor detenido durante la intervención presuntamente desenfundó un arma de fuego y le apuntó al uniformado.

El agente entonces sacó su arma y realizó un disparo. La Policía no identificó al agente involucrado, ni a la persona que fue intervenida.

Según indica la comunicación escrita, posteriormente, el conductor fue arrestado en Río Grande. No se reportaron heridos durante el incidente.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en unión al personal de la División de Investigaciones de Uso de Fuerza (FIU) y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), están a cargo de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICLuquilloRío GrandeArmas de fuego
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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