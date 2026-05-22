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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Retiró $4,000 en Bayamón y se los robaron de la guagua: la Policía investiga

El querellante alegó que alguien rompió el cristal de su Mitsubishi Montero para cometer los hechos

22 de mayo de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robos similares ocurrieron recientemente en gasolineras de Juana Díaz y Salinas, cuando maleantes utilizaron vehículos para entrar a los establecimientos y robar dinero en efectivo. (Archivo)
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe investigando.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Lo que comenzó como un retiro bancario de $4,000 terminó en una querella por apropiación ilegal, luego de que alguien supuestamente forzara el acceso a una guagua estacionada en Toa Baja y se llevara el dinero en efectivo.

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Según la información preliminar de la Policía, el querellante alegó que retiró el dinero en una sucursal bancaria ubicada en Plaza Río Hondo, en Bayamón.

Posteriormente, se dirigió al estacionamiento de A la Orden Shopping Plaza, en Toa Baja, donde dejó estacionada su guagua Mitsubishi Montero.

Al regresar al vehículo, se percató de que alguien había ocasionado daños a uno de los cristales y se había llevado el sobre con el dinero.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe investigando.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosToa Baja
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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