Retiró $4,000 en Bayamón y se los robaron de la guagua: la Policía investiga
El querellante alegó que alguien rompió el cristal de su Mitsubishi Montero para cometer los hechos
22 de mayo de 2026 - 8:09 AM
22 de mayo de 2026 - 8:09 AM
Lo que comenzó como un retiro bancario de $4,000 terminó en una querella por apropiación ilegal, luego de que alguien supuestamente forzara el acceso a una guagua estacionada en Toa Baja y se llevara el dinero en efectivo.
Según la información preliminar de la Policía, el querellante alegó que retiró el dinero en una sucursal bancaria ubicada en Plaza Río Hondo, en Bayamón.
Posteriormente, se dirigió al estacionamiento de A la Orden Shopping Plaza, en Toa Baja, donde dejó estacionada su guagua Mitsubishi Montero.
Al regresar al vehículo, se percató de que alguien había ocasionado daños a uno de los cristales y se había llevado el sobre con el dinero.
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe investigando.
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