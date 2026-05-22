Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros, calor y riesgo de corrientes marinas marcan las condiciones del tiempo este viernes

Un disturbio arrastrado por los vientos provocará actividad de lluvia en varias zonas de Puerto Rico

22 de mayo de 2026 - 7:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De cara al fin de semana, el patrón del tiempo se mantendría similar. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

---

Un disturbio arrastrado por vientos provocará, este viernes, aguaceros en varias zonas de Puerto Rico, mientras el calor y la humedad podrían elevar los índices de calor a niveles peligrosos para comunidades vulnerables, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante la mañana, el meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, indicó que los aguaceros asociados al disturbio se concentraban principalmente en la costa sur y el este, mientras que el resto de la isla experimentaba condiciones soleadas, como en el noroeste, o parcialmente nubladas en sectores del este y sur.

No obstante, el panorama podría cambiar durante la tarde, cuando se espera un aumento en la actividad de lluvia sobre el interior, el noroeste, el área metropolitana, así como en zonas del sur y este.

Según Anselmi, los aguaceros podrían dejar acumulaciones de agua en carreteras y, de tornarse persistentes, provocar inundaciones urbanas y crecidas de ríos.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

También advirtió que la combinación de humedad y las temperaturas máximas del día podría generar índices de calor capaces de afectar a niños, personas encamadas, adultos mayores, mascotas y ciudadanos que no cuenten con ventilación adecuada.

Por otra parte, el meteorólogo exhortó a quienes planifiquen acudir a las playas a tener precaución al seleccionar el área que visitarán, debido a que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico, excepto las costas del sur y oeste.

Anselmi recomendó a los bañistas tomar en consideración playas aptas y seguras, particularmente ante el riesgo de corrientes marinas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

De cara al fin de semana, anticipó que el patrón del tiempo se mantendría similar, aunque la humedad comenzará a disminuir tras el paso del disturbio. Sin embargo, los vientos continuarán arrastrando pulsos de humedad.

Para el sábado, si se materializa el pronóstico de viento, la actividad de lluvia durante la tarde también podría afectar el suroeste de la isla.

El meteorólogo no descartó, además, la formación de tormentas eléctricas en horas de la tarde durante el fin de semana.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: