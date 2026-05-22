Aguaceros, calor y riesgo de corrientes marinas marcan las condiciones del tiempo este viernes
Un disturbio arrastrado por los vientos provocará actividad de lluvia en varias zonas de Puerto Rico
22 de mayo de 2026 - 7:41 AM
22 de mayo de 2026 - 7:41 AM
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Un disturbio arrastrado por vientos provocará, este viernes, aguaceros en varias zonas de Puerto Rico, mientras el calor y la humedad podrían elevar los índices de calor a niveles peligrosos para comunidades vulnerables, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
Durante la mañana, el meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, indicó que los aguaceros asociados al disturbio se concentraban principalmente en la costa sur y el este, mientras que el resto de la isla experimentaba condiciones soleadas, como en el noroeste, o parcialmente nubladas en sectores del este y sur.
No obstante, el panorama podría cambiar durante la tarde, cuando se espera un aumento en la actividad de lluvia sobre el interior, el noroeste, el área metropolitana, así como en zonas del sur y este.
Según Anselmi, los aguaceros podrían dejar acumulaciones de agua en carreteras y, de tornarse persistentes, provocar inundaciones urbanas y crecidas de ríos.
También advirtió que la combinación de humedad y las temperaturas máximas del día podría generar índices de calor capaces de afectar a niños, personas encamadas, adultos mayores, mascotas y ciudadanos que no cuenten con ventilación adecuada.
Por otra parte, el meteorólogo exhortó a quienes planifiquen acudir a las playas a tener precaución al seleccionar el área que visitarán, debido a que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico, excepto las costas del sur y oeste.
Anselmi recomendó a los bañistas tomar en consideración playas aptas y seguras, particularmente ante el riesgo de corrientes marinas.
De cara al fin de semana, anticipó que el patrón del tiempo se mantendría similar, aunque la humedad comenzará a disminuir tras el paso del disturbio. Sin embargo, los vientos continuarán arrastrando pulsos de humedad.
Para el sábado, si se materializa el pronóstico de viento, la actividad de lluvia durante la tarde también podría afectar el suroeste de la isla.
El meteorólogo no descartó, además, la formación de tormentas eléctricas en horas de la tarde durante el fin de semana.
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