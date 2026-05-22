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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cae “Papo”, señalado por la Policía como presunto líder de “La Familia Carolina”

Como parte del operativo, la Uniformada ocupó rifles, pistolas, municiones, sustancias controladas y dinero en efectivo

22 de mayo de 2026 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como parte de la investigación, las autoridades además ocuparon dos vehículos en los que posteriormente se incautó evidencia adicional. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes del Negociado de Drogas arrestaron en Carolina a José Abreu Rodríguez, alias “Papo”, identificado por la Policía como uno de los presuntos líderes de la organización criminal “La Familia Carolina”.

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El arresto de Abreu Rodríguez ocurrió durante la tarde del jueves en la PR-857, kilómetro 9.7, en el barrio Carruzos, donde agentes diligenciaron una orden de allanamiento como parte de un plan de vigilancia, arrestos y diligenciamientos en el área de Carolina.

De acuerdo con la Policía, en el lugar también fueron arrestados Jonny Rodríguez Santos, de 34 años y residente en el residencial Los Mirtos, en Carolina, y Keysha Morales Santiago, de 28 años.

Durante la intervención, los agentes ocuparon un rifle calibre .223, una pistola Glock, una pistola Springfield, cinco cargadores, 101 bolsas de cocaína, dos copos de marihuana, 265 cápsulas de crack y $1,368 en efectivo.

Como parte de la investigación, las autoridades además ocuparon dos vehículos en los que posteriormente se incautó evidencia adicional.

En un Kia Rio, los agentes ocuparon un rifle, un cargador, 41 municiones y $5,353 en efectivo. Mientras, en un Toyota Camry, se ocupó una pistola Glock, dos cargadores y 12 municiones.

En otra intervención realizada en el residencial El Coral, también en Carolina, las autoridades arrestaron a José Rolón Almodóvar, a quien le ocuparon tres copos de marihuana, dos bolsitas con marihuana, 45 cápsulas de crack, 23 bolsitas con cocaína, cinco pastillas y $455 en efectivo.

El operativo estuvo a cargo de agentes adscritos al Negociado de Drogas de Carolina, Humacao, Arecibo y Fajardo, junto a la Unidad Canina K-9.

La Uniformada indicó que los casos serán consultados con la Fiscalía de Carolina para la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsArrestos por armasArrestos por drogasDrogasPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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