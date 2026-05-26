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En medio de negociaciones: reportan ataque de Estados Unidos en el sur de Irán

Los mismos estarían dirigidos a sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones

25 de mayo de 2026 - 7:57 PM

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El ataque ocurre cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. (Vahid Salemi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este lunes «ataques en defensa propia» en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informaron medios estadounidenses, citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

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Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, dijo a Fox News que el ataque se dio en “legítima defensa” para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes.

“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, añadió el portavoz.

Asimismo, las fuerzas respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles tomara como objetivo a aviones de combate estadounidenses, según una fuente de la Administración del presidente Donald Trump citada por la televisora.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.Mientras se acerca un posible acuerdo con Estados Unidos, un grupo de personas en Irán participó de una ceremonia en honor a los soldados caídos en la guerra. En Estados Unidos y en Israel también realizan actos de recordación a los soldados caídos.
1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi

El presidente Donald Trump autorizó previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en torno a la estratégica vía fluvial.

Hawkins subrayó que el Centcom “continúa defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que ejerce contención” durante el alto el fuego vigente.

Los ataques en los alrededores del estrecho de Ormuz se dan justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

El mandatario estadounidense se ha dedicado el lunes a acallar las preocupaciones. Esta mañana afirmó que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear, más tarde insistió en un mensaje en Truth Social en que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a EE.UU. para ser destruidas.

Esta es una noticia en desarrollo.

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IránBreaking NewsGuerrasEstados UnidosDonald Trump
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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