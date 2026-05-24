¿Fin a la guerra?: esto es lo que se sabe del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y vería a Irán entregar su reserva de uranio altamente enriquecido, informaron funcionarios regionales a The Associated Press el domingo. Dijeron que los detalles y los plazos se definirían más adelante.

Irán no se ha comprometido públicamente a entregar su uranio —una exigencia clave del presidente estadounidense Donald Trump— y ambas partes ya parecían haber estado cerca de un acuerdo en semanas recientes. Trump dijo el sábado que un acuerdo había sido “ampliamente negociado”, tras llamadas con Israel y otros aliados regionales.

“Las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, dijo Trump en redes sociales el domingo. Afirmó que la relación de EE. UU. con Irán se está volviendo “mucho más profesional y productiva”.

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La reapertura del estrecho comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por los bombardeos sorpresa de EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevaron a Teherán a cerrar de facto la vía marítima crucial. Los precios del petróleo, el gas y varios productos derivados han aumentado, afectando a la economía global. Los expertos señalan que la recuperación de los niveles previos a la guerra podría tardar semanas o incluso meses.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente en vigor hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

El acuerdo emergente incluiría que Irán entregue su uranioEl secretario de Estado Marco Rubio, durante una visita a India, dijo que se ha logrado “un progreso significativo, aunque no definitivo” en las negociaciones, y que el mundo ya no tendría que temer que Irán obtenga un arma nuclear, sin dar más detalles.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo a la televisión estatal que estaban listos “para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear”. La embajada de Irán en India respondió a Rubio en redes sociales, afirmando que Teherán tiene un derecho “inalienable” a la tecnología nuclear.

Irán siempre ha insistido en que su programa es pacífico, aunque enriquece uranio a niveles cercanos a los de uso militar.

Según el posible acuerdo, Teherán aceptaría entregar su reserva de uranio altamente enriquecido, de acuerdo con dos funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones.

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Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, dijo que la forma en que Irán entregaría el uranio se definiría en conversaciones posteriores durante un período de 60 días. Parte probablemente sería diluida, y el resto transferido a un tercer país. Rusia ha ofrecido recibirlo.

Irán posee 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta un 60%, un paso técnico corto hacia el nivel de 90% necesario para armas nucleares, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Trump ha buscado concesiones mayores de Irán que las exigidas bajo el acuerdo de 2015 de la era Obama, del cual Estados Unidos se retiró posteriormente bajo su mandato.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo el sábado a la agencia estatal que existen “diferencias que se están reduciendo” entre las posiciones de Irán y EE. UU., pero que Irán mantiene cautela tras haber sido atacado dos veces en el último año durante negociaciones nucleares.

El jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, un mediador clave, salió de Teherán el sábado por la noche tras más conversaciones con autoridades iraníes.

El estrecho reabriría y Irán podría vender petróleoSegún el acuerdo emergente, el estrecho de Ormuz reabriría gradualmente en paralelo al levantamiento del bloqueo estadounidense, dijeron los funcionarios.

EE. UU. permitiría a Irán vender petróleo mediante exenciones de sanciones, según el segundo funcionario, que fue informado sobre las negociaciones. El alivio de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados se negociarían durante el periodo de 60 días, añadió.

Ambos funcionarios señalaron que el borrador del acuerdo incluye el fin de la guerra entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano.

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Han pasado doce semanas desde que EE. UU. e Israel atacaron Irán, matando a su líder supremo y a otros altos funcionarios. Un alto el fuego con Irán se ha mantenido desde el 7 de abril, aunque ha habido intercambios esporádicos de fuego.

Varios países, incluida la Unión Europea y el Reino Unido, han acogido con satisfacción los avances hacia un posible acuerdo con Irán.

Israel sigue preocupado por HezboláEl primer ministro Benjamin Netanyahu, en una publicación en redes sociales el domingo, dijo que “el presidente Trump y yo acordamos que cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar el peligro nuclear”, y que Trump reafirmó el derecho de Israel a defenderse “en todos los frentes, incluido Líbano”.

La ministra de Ciencia Gila Gamliel, miembro del partido Likud de Netanyahu y del gabinete de seguridad nacional, dijo a la Radio del Ejército de Israel que el país adopta una postura de “esperar y ver”.

Funcionarios israelíes están preocupados de que Hezbolá siga siendo una amenaza seria y de que Líbano no tenga capacidad para desarmarlo.

Un frágil alto el fuego mediado por EE. UU. entró en vigor en Líbano el 17 de abril, pero los combates han continuado, principalmente en el sur. Hezbolá ha lanzado ataques diarios con drones y cohetes contra fuerzas israelíes y el norte de Israel, mientras Israel ha golpeado objetivos en Líbano y mantiene tropas en amplias zonas del sur.