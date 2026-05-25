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Mayo letal en las cárceles: cinco confinados han muerto este mes

El año pasado, para este misma fecha, se habían reportado 23 fatalidades en las cárceles, cinco más que los reportados este año

25 de mayo de 2026 - 6:34 PM

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La compañía proveedora había amenazado con suspender hoy el servicio en todas las cárceles. (Archivo GFR Media
De los 18 decesos reportados este año, en ocho ya se ha determinado la causa de muerte. De estos, seis responden a causas naturales y los otros dos están relacionadas con el consumo de fentanilo.
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Mayo se convirtió en el mes más letal, en lo que va de año, en las cárceles del país, con cinco decesos reportados hasta el momento, una cifra que eleva a 18 el total de muertes de confinados en 2026.

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Ese número, sin embargo, representa cinco fallecimientos menos que los registrados a la misma fecha en 2025, según datos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

De los 18 decesos reportados este año, en ocho ya se ha determinado la causa de muerte. De estos, seis responden a causas naturales y los otros dos están relacionadas con el consumo de fentanilo.

Las dos muertes más recientes se registraron este fin de semana en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce. Los confinados fueron identificados como Carvin José Feliciano Vázquez, de la institución Adulto 1000, y Rafael Román Valentín, quien se encontraba en la Ponce 500, una instalación médica del sistema correccional.

“Por razones de confidencialidad, no se divulgarán detalles relacionados con las condiciones de salud que motivaban su permanencia en dicha institución médica”, señaló, por escrito, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, en referencia al deceso de Román Valentín, de 24 años y quien, según el informe de incidencias de la Policía, fue encontrado sin signos vitales en el lugar.

Feliciano Vázquez, en tanto, fue encontrado sin signos vitales en su celda, en momentos en que un oficial custodio realizaba el conteo de confinados. El hombre de 39 años se encontraba sumariado desde el 2 de marzo de 2025 por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Doce empleados de varias cárceles de la Isla y civiles fueron acusados por un gran jurado federal por supuestamente introducir sustancias controladas a varias instituciones penales. (jose.madera@gfrmedia.com)Doce empleados de varias cárceles de la Isla y civiles fueron acusados por un gran jurado federal por supuestamente introducir sustancias controladas a varias instituciones penales. (jose.madera@gfrmedia.com)Doce empleados de varias cárceles de la Isla y civiles fueron acusados por un gran jurado federal por supuestamente introducir sustancias controladas a varias instituciones penales. (jose.madera@gfrmedia.com)
1 / 10 | Arrestan a empleados penales por introducir drogas en cárceles. Doce empleados de varias cárceles de la Isla y civiles fueron acusados por un gran jurado federal por supuestamente introducir sustancias controladas a varias instituciones penales. (jose.madera@gfrmedia.com)

Para esta misma fecha en 2025, el sistema correccional contabilizaba 23 fallecimientos. El desglose de esos decesos incluyó 13 muertes por causas naturales, siete por sobredosis de fentanilo, dos suicidios y un caso que permanece sin causa determinada. En total, ese año se registraron 69 fatalidades de confinados.

“Toda muerte bajo custodia es investigada por el DCR, el Negociado de la Policía, el Departamento de Justicia y el ICF”, señaló Quiñones Rivera.

A principios de 2023, tras el análisis de 356 reportes de autopsia de confinados, algunos de ellos en retraso, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) concluyó que la mayoría de los decesos en las cárceles ocurren por causas naturales.

Entre 2020 y 2022, fallecieron 232 confinados -mayormente varones- por causas naturales. De esas muertes, 56 corresponden al 2020, 95 al 2021 y 81 al 2022.

La segunda causa de muerte recayó en la intoxicación por sustancias controladas, principalmente fentanilo. Las otras dos causas de muerte fueron suicidios y homicidios, respectivamente.

Tanto Quiñones Rivera como sus predecesores han reconocido que el sistema enfrenta un problema de contrabando dentro de las cárceles que hay que frenar. En esa dirección, pero sin entrar en detalles, el titular del DCR dijo que se han implementado medidas adicionales dirigidas a ocupar cualquier material que pueda representar un riesgo para la vida y seguridad de la población.

“Aunque por razones de seguridad no se divulgarán detalles específicos de las acciones adoptadas, no se descarta el movimiento de confinados y de personal, incluyendo supervisores”, sostuvo.

Hace un año, Quiñones Rivera anunció la adquisición del equipo “Itemiser 5X”, un avanzado sistema que detecta micropartículas de sobre 23 tipos de narcóticos con sus diferentes variantes y 13 explosivos distintos. Usualmente, la tecnología es utilizada en entornos sensitivos, como aeropuertos y edificios gubernamentales.

Mientras, hace dos meses, anunció la movilización de empleados correccionales entre las instituciones alrededor de Puerto Rico como mecanismo para evitar casos de contrabando.

En 2025, el DCR informó que casi se triplicaron los arrestos a empleados correccionales, ya que, de cuatro arrestos, en 2024, ascendieron a 11 el año pasado. Asimismo, aumentaron las incautaciones por contrabando, con $6.4 millones comparado con los $3.4 millones que se ocuparon en 2024.

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Departamento de Corrección y Rehabilitaciónsustancias adictivasfentaniloInstituto de Ciencias Forenses Confinados
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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