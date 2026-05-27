Hallan un cuerpo calcinado en una playa de Piñones

La Policía investiga este miércoles el hallazgo de un cuerpo calcinado en una playa de Piñones.

Así lo confirmó a El Nuevo Día el teniente José Padín Fernández, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

De acuerdo con el director, el cuerpo fue hallado en el área de la playa que ubica en la PR-187, kilómetro 11.6.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado a las autoridades.

De momento, la Uniformada desconoce si se trata de un hombre o una mujer.