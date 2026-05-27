Buscan a hombre señalado como sospechoso en pesquisa de la Policía en área de Humacao

Agentes de la Policía, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, solicitaron la cooperación de la ciudadanía para localizar a un hombre que figura como sospechoso en una pesquisa que lidera la División de Homicidios.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, Bautista Ortega Hernández, de 56 años, figura como “sospechoso en un caso bajo investigación”.

El Nuevo Día solicitó información adicional al cuerpo investigativo sobre los hechos con los que Ortega Hernández estaría vinculado o el delito por el cual se le considera sospechoso.