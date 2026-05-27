Cae en Villalba un hombre con orden de arresto federal por narcotráfico
La intervención también resultó en la detención de otro individuo al que se le ocupó un arma de fuego en su vehículo
27 de mayo de 2026 - 8:07 AM
27 de mayo de 2026 - 8:07 AM
Agentes federales y estatales arrestaron, en la noche del martes, a Eliezer Hernández Torres, residente de Villalba, contra quien pesaba una orden de arresto por narcotráfico a nivel federal.
Según información preliminar, el arresto se produjo en la urbanización Vista Alegre, en la calle Amapola, en Villalba, como parte de un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Ponce, el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals), el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce.
La orden de arresto contra Hernández Torres surgió como resultado de una investigación de HSI, agencia adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Las autoridades indicaron que Hernández Torres será transportado al Tribunal Federal en San Juan para su vista inicial.
Además, la Policía informó que, durante la intervención, fue arrestado Michael Santiago Colón, también residente en Villalba, luego de que las autoridades ocuparan un arma de fuego, para la cual presuntamente no poseía licencia, en el interior de su vehículo.
De acuerdo con la Uniformada, Santiago Colón se encuentra en probatoria por un caso de sustancias controladas en Estados Unidos.
Este segundo caso será consultado con la Fiscalía para la posible radicación de cargos.
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