Cae en Villalba un hombre con orden de arresto federal por narcotráfico

Agentes federales y estatales arrestaron, en la noche del martes, a Eliezer Hernández Torres, residente de Villalba, contra quien pesaba una orden de arresto por narcotráfico a nivel federal.

Según información preliminar, el arresto se produjo en la urbanización Vista Alegre, en la calle Amapola, en Villalba, como parte de un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Ponce, el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals), el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce.

La orden de arresto contra Hernández Torres surgió como resultado de una investigación de HSI, agencia adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Eliezer Hernández Torres era buscado por las autoridades federales y estatales. (Suministrada)

Las autoridades indicaron que Hernández Torres será transportado al Tribunal Federal en San Juan para su vista inicial.

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Además, la Policía informó que, durante la intervención, fue arrestado Michael Santiago Colón, también residente en Villalba, luego de que las autoridades ocuparan un arma de fuego, para la cual presuntamente no poseía licencia, en el interior de su vehículo.

A Michael Santiago Colón le ocuparon un arma de fuego. (Suministrada)

De acuerdo con la Uniformada, Santiago Colón se encuentra en probatoria por un caso de sustancias controladas en Estados Unidos.