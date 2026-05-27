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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cae en Villalba un hombre con orden de arresto federal por narcotráfico

La intervención también resultó en la detención de otro individuo al que se le ocupó un arma de fuego en su vehículo

27 de mayo de 2026 - 8:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El segundo caso será consultado con la Fiscalía para la posible radicación de cargos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes federales y estatales arrestaron, en la noche del martes, a Eliezer Hernández Torres, residente de Villalba, contra quien pesaba una orden de arresto por narcotráfico a nivel federal.

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Según información preliminar, el arresto se produjo en la urbanización Vista Alegre, en la calle Amapola, en Villalba, como parte de un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Ponce, el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals), el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce.

La orden de arresto contra Hernández Torres surgió como resultado de una investigación de HSI, agencia adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Eliezer Hernández Torres era buscado por las autoridades federales y estatales.
Eliezer Hernández Torres era buscado por las autoridades federales y estatales. (Suministrada)

Las autoridades indicaron que Hernández Torres será transportado al Tribunal Federal en San Juan para su vista inicial.

Además, la Policía informó que, durante la intervención, fue arrestado Michael Santiago Colón, también residente en Villalba, luego de que las autoridades ocuparan un arma de fuego, para la cual presuntamente no poseía licencia, en el interior de su vehículo.

A Michael Santiago Colón le ocuparon un arma de fuego.
A Michael Santiago Colón le ocuparon un arma de fuego. (Suministrada)

De acuerdo con la Uniformada, Santiago Colón se encuentra en probatoria por un caso de sustancias controladas en Estados Unidos.

Este segundo caso será consultado con la Fiscalía para la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsArrestos por armasNarcotráficoICE-HSIServicio de Alguaciles federalPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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