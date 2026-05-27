Hallan con vida a 5 personas que desaparecieron hace una semana en una cueva inundada de Laos

Bangkok - Cinco aldeanos que llevaban más de una semana atrapados en una cueva inundada en el centro de Laos fueron encontrados con vida, según informaron los equipos de rescate el miércoles, pero otros dos siguen desaparecidos.

Los aldeanos entraron en la cueva de la provincia de Xaisomboun el 19 de mayo, pero las fuertes lluvias provocaron una inundación repentina que bloqueó la salida y dejó atrapadas a siete personas, según los equipos de rescate laosianos y tailandeses que participaron en la operación.

Bounkham Luanglath, de la organización laosiana Rescue Volunteer for People, que ha estado colaborando estrechamente con las autoridades locales en las labores de rescate, dijo a The Associated Press que se había encontrado a cinco personas sanas y salvas, pero que otras dos seguían desaparecidas, y que continuaría su búsqueda.

“Todavía estoy temblando. Nuestro equipo lo ha conseguido”, dijo en un mensaje de voz.

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Un vídeo publicado por un grupo de rescate tailandés que participa en la misión parece mostrar el momento en que los buzos salen del agua y descubren a los aldeanos atrapados. En las imágenes, los aldeanos, cada uno con una linterna frontal, estaban sentados en una roca rodeados por la inundación.

Otros vídeos mostraban a los rescatadores dentro y fuera de la cueva aplaudiendo, saltando y abrazándose de alegría tras el descubrimiento.

Los equipos de rescate de la vecina Tailandia llegaron al lugar durante el fin de semana. Entre ellos hay buzos de varios países que participaron en 2018 en el complicado rescate en el norte de Tailandia de 12 escolares y su entrenador de fútbol que estuvieron atrapados más de dos semanas en una cueva antes de poder salir sanos y salvos.

La cueva se encuentra en una zona escarpada y remota del distrito de Longcheng, en la provincia de Xaisomboun, a unas 75 millas (120 kilómetros) al norte de la capital, Vientiane. Los equipos de rescate han detallado en las redes sociales las dificultades del terreno montañoso y las fuertes lluvias que han dificultado su trabajo.

Los vídeos compartidos en Internet por los equipos de rescate tailandeses muestran que para llegar a la entrada de la cueva hay que recorrer a pie una empinada caminata de unos 2.5 millas (4 kilómetros). La entrada también es empinada y rocosa, y apenas lo suficientemente ancha como para que pueda entrar una persona sola.

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