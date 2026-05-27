Confirman un muerto y 9 desaparecidos por implosión de tanque químico en el estado de Washington

Longview - Un enorme tanque químico que contenía casi un millón de galones de un líquido altamente corrosivo implosionó y colapsó el martes en una fábrica de papel en el estado de Washington y se cobró la vida de al menos un trabajador y dejó nueve desaparecidos sin esperanza de rescate, informaron las autoridades.

Nueve personas más resultaron heridas, algunas de gravedad, en el vertido registrado en Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview. La causa del incidente seguía sin estar clara.

“Por el momento no tenemos constancia de que haya rescates que aún puedan realizarse”, dijo el jefe del cuerpo de bomberos y rescate de Cowlitz, Scott Goldstein, en una conferencia de prensa el martes por la noche en la que las autoridades se refirieron repetidamente a la situación como un esfuerzo de recuperación.

El operativo no se reanudará hasta el miércoles por la mañana, cuando los servicios de emergencia tenían previsto trabajar en estabilizar el tanque derrumbado, que aún contenía unos 90,000 galones (más de 340,000 litros) de una mezcla química conocida como “licor blanco”, para luego buscar a los desaparecidos, señaló Goldstein.

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La gravedad de las heridas iba de leves a críticas y algunas víctimas sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación, indicaron las autoridades. Entre los heridos estaba uno de los bomberos que acudió al lugar.

Las autoridades explicaron que solo se trabajará en la escena durante las horas de luz diurna porque existe el riesgo de que el tanque filtre más líquido cáustico y pueda colapsar.

“No lo sabremos hasta que veamos, con suerte mañana, cómo podemos estabilizar el tanque. ¿Retiramos primero el producto? ¿Estabilizamos primero el tanque o al revés?”, dijo Goldstein.

Las autoridades dijeron que no había ninguna amenaza para la población.

La comunidad espera más información

En una vigilia comunitaria el martes por la noche, decenas de personas se congregaron en un parque de la localidad para rezar, encender velas y abrazar a seres queridos con lágrimas en los ojos.

Crystal Moldenhauer, residente de Longview que formó parte de la junta escolar, afirmó que tiene amigos que trabajan en la planta y seguían sin localizar. Describió el estrés del día mientras la gente se llamaba y se enviaba mensajes de texto tratando de averiguar qué había pasado.

“Seguimos esperando respuestas”, manifestó. “Hay familias que han quedado destrozadas, y no sabemos el porqué”.

Dos padres angustiados que dijeron que sus dos hijos trabajaban en la planta intervinieron al final de la conferencia de prensa indicando que no habían sido contactados. Mientras las autoridades, incluyendo el gobernador, Bob Ferguson; la senadora federal por Washington Patty Murray y la representante federal Marie Gluesenkamp Perez, se dirigían a los presentes, nadie de la empresa intervino en la rueda de prensa.

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Algunas personas esperaron antes del martes en el acceso para visitantes de la empresa, en busca de información sobre seres queridos que trabajaban en el recinto. Se negaron a hacer comentarios a un reportero de The Associated Press. En un salón sindical cercano que funcionaba como centro de asistencia para familias, tres mujeres compartieron un abrazo entre lágrimas antes de entrar. Otros que iban y venían también lloraban.

La planta es fundamental para la comunidad

El complejo de Nippon Dynawave Packaging Co. es una planta de pulpa y papel, y de envasado de líquidos situada en la ribera del río Columbia en Longview, una ciudad de unos 38,000 habitantes que ha estado vinculada a las industrias del papel y la madera desde su fundación por un magnate maderero de Kansas City en la década de 1920.

La instalación, que emplea a unas 1,000 personas y data de 1953, fabrica material para pañuelos de papel, papel de impresión, vasos, platos, cajas de cartón y otros productos. Está ubicada en una zona industrial compartida por otros negocios madereros, papeleros y químicos, y sigue siendo fundamental para la comunidad.

“Las personas que son parte de los equipos de emergencia aquí tienen amigos y familiares que trabajan en el lugar”, señaló Goldstein. “Es algo que tiene un impacto, y tenemos redes de apoyo para los trabajadores, así como para los socorristas”.

En un primer momento, las autoridades reportaron que el tanque tenía una capacidad de 80,000 galones (303,000 litros ), pero más tarde revisaron la cifra y dijeron que contenía unos 900,000 galones (3.4 millones de litros) de “licor blanco”. Es una cantidad suficiente para llenar una piscina olímpica estándar una vez y media. El líquido, compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, se utiliza con calor para descomponer la madera para fabricar papel kraft, un material duradero que se usa en envases, bolsas de compras y otros productos.

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Se desconoce la causa

Por el momento era demasiado pronto para determinar la causa de la implosión, indicó Goldstein.

Tras la ruptura del tanque, el licor blanco se derramó en una zanja de drenaje, explicó Brittny Goodsell, portavoz del Departamento de Ecología del estado. El departamento envió un equipo para evaluar los impactos, agregó

“Sé que hay muchas preguntas sobre cómo ocurrió todo esto y quiero asegurarles que seguiremos presionando para obtener respuestas a esas preguntas”, dijo Murray durante la conferencia de prensa del martes por la noche. “Esta comunidad se lo merece”.

La implosión se produjo mientras miles de residentes del sur de California seguían evacuados el martes debido a los daños en un tanque químico en una planta aeroespacial. Todas las órdenes de evacuación fueron levantadas el martes por la noche.

Algo más de 40 personas murieron entre enero de 2021 y mediados de octubre de 2023 como resultado de incidentes con sustancias químicas peligrosas, según un informe publicado por una red de organizaciones de justicia ambiental a finales de 2023.

Infracciones previas de salud y seguridad

Se presentaron quejas de seguridad contra Nippon Dynawave el 4 de marzo y el 6 de mayo. El departamento estatal de Trabajo e Industrias dijo en X que ninguna está relacionada con la situación actual y siguen abiertas. La primera fue una queja anónima sobre una válvula en un tanque clarificador de amoníaco acuoso que el departamento indicó que “no era el tanque que implosionó”. La otra se abrió por un socavón creado por un drenaje que falló, añadió.

Nippon Dynawave, una filial del grupo japonés Nippon Paper Group, ha sido multada con un total de 3,400 dólares por tres infracciones separadas de salud y seguridad detectadas por inspectores del Departamento de Trabajo e Industrias del estado de Washington desde principios de 2021, según la base de datos online del departamento.

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En una inspección, se sancionó a la compañía porque no todos los empleados usaban cubrebocas cuando era obligatorio. En otra, el inspector determinó que un empleado estuvo expuesto al riesgo de caída mientras trabajaba en una plataforma a más de 4 pies (1.2 metros) de altura.

En el tercer incidente, el departamento determinó que el equipo involucrado en un accidente laboral -la amputación de un dedo- fue trasladado de su puesto original antes de que concluyera la investigación estatal del siniestro.

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