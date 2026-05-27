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Múltiples heridos y desaparecidos durante explosión en fábrica de papel en el estado de Washington

El incidente ocurrió en la compañía Nippon Dynawave Packaging ubicada en Longview, al suroeste del estado

27 de mayo de 2026 - 8:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta fotografía, proporcionada por la ciudad de Longview, Washington, muestra los daños estructurales en la planta de Nippon Dynawave Packaging Co., luego de que un tanque que contenía líquido peligroso implosionara el martes 26 de mayo de 2026 en Longview, Washington. (HOGP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Múltiples personas se encuentran desaparecidas o resultaron heridas este martes tras la ruptura de un tanque químico en una fábrica de papel en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, según informaron las autoridades locales y los directivos de la empresa.

RELACIONADAS

El incidente ocurrió en la compañía Nippon Dynawave Packaging, una fábrica de papel ubicada en Longview ubicada en el suroeste de Washington.

Mike Gorsuch, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, dijo en una conferencia de prensa que múltiples trabajadores se encuentran desaparecidos, posiblemente estén muertos.

Al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas un bombero que resultó herido al responder a la emergencia.

Algunos de los trabajadores presentaron quemaduras por contacto con químicos y se encuentran en situación crítica, según explicó Gorsuch.

Exterior de la planta procesadora de papel Nippon Dynawave Packaging Co., tras la implosión de un tanque químico, el martes 26 de mayo de 2026, en Longview, Washington. (Foto AP/Claire Rush)
Exterior de la planta procesadora de papel Nippon Dynawave Packaging Co., tras la implosión de un tanque químico, el martes 26 de mayo de 2026, en Longview, Washington. (Foto AP/Claire Rush) (Claire Rush)

Se descartó una amenaza inmediata para los residentes cercanos a la planta, pero se ha pedido que se mantengan alejados del lugar del accidente.

“El incidente está bajo control, pero se encuentra en la fase de recuperación”, indicó Gorsuch, durante la conferencia de prensa.

El tanque contenía un químico en la fabricación de papel conocido como licor blanco, un líquido fuertemente alcalino compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

Este químico, que se considera extremadamente peligroso y es altamente corrosivo, se utiliza para transformar la madera en pulpa para la fabricación de papel.

El accidente se produce en momentos en que las autoridades en California lidian con la fisura de un tanque de químicos para la fabricación de plástico, que obligó a evacuar a casi 50,000 personas, aunque ya la mayoría ha regresado a sus residencias.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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