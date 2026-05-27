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Mueren tres personas en Gaza tras ataque israelí dirigido al nuevo líder de Hamas

Los bombardeos se llevaron a cabo en vísperas del Eid al-Adha, una festividad musulmana de reuniones familiares y grandes comidas.

27 de mayo de 2026 - 9:20 PM

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El ataque se produjo menos de dos semanas después de que Israel matara al anterior jefe del ala militar de Hamás, Izz al-Din al-Haddad. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Israel llevó a cabo un par de bombardeos el martes en Ciudad de Gaza, con los que mató a por lo menos a tres personas e hirió a otras 12, informaron funcionarios médicos.

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En una declaración conjunta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que los ataques habían tenido como objetivo al nuevo líder del ala militar de Hamas. Lo identificaron como Mohammed Odeh y lo calificaron como “uno de los arquitectos” de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.

El ataque se produjo menos de dos semanas después de que Israel matara al anterior jefe del ala militar de Hamas, Izz al-Din al-Haddad.

Hamás no hizo comentarios por el momento. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al hospital Shifa de Gaza, que confirmó las muertes.

El ataque ocurrió en vísperas del Eid al-Adha, una festividad musulmana que normalmente es un momento de reuniones familiares y grandes comidas.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

La festividad vuelve a ser sobria este año en Gaza, donde la gran mayoría de la población sigue desplazada y vive en tiendas de campaña o refugios temporales debido a la guerra entre Israel y la milicia palestina de Hamas.

Israel y Hamás pactaron un alto al fuego en octubre pasado, aunque desde entonces los ataques israelíes han matado a más de 880 palestinos. Israel sostiene que sus ataques son por violaciones al alto al fuego por parte de Hamas o por amenazas contra sus soldados, pero funcionarios de salud palestinos señalan que entre los muertos ha habido decenas de civiles. Cuatro soldados israelíes también han muerto durante este periodo.

Israel lanzó su ofensiva militar contra Gaza en respuesta al ataque de Hamas de octubre de 2023, en los que murieron unas 1,200 personas.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que más de 72,700 palestinos han muerto por los ataques israelí. El ministerio no ofrece un desglose de las muertes de civiles y combatientes.

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