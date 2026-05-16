Israel asegura haber matado al jefe militar de Hamas vinculado a los ataques del 7 de octubre
El anuncio se produce en medio de la ofensiva en curso en la Franja de Gaza y el aumentó en la tensión regional
16 de mayo de 2026 - 1:13 PM
16 de mayo de 2026 - 1:13 PM
Jerusalén - Un ataque aéreo israelí en Gaza mató al líder del ala militar de Hamas, uno de los últimos artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la guerra en la Franja, que seguía con vida, dijo el ejército israelí el sábado.
Izz al-Din al-Haddad murió el viernes, explicó el ejército, que lo describió como uno de los últimos comandantes de alto rango del brazo militar de Hamás que habían dirigido la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre, encabezados por el grupo insurgente. En el asalto al sur de Israel murieron unas 1,200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza.
Los ataques israelíes de represalia se han cobrado la vida de más de 72,700 personas, según el Ministerio de Salud gazatí, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, pero está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, considerados en general fiables por la comunidad internacional.
La muerte de al-Haddad se produjo en un momento en que el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo frágil, mientras cuestiones clave como el desarme de Hamás frenan el avance del acuerdo. A pesar de la tregua, que entró en vigor en octubre, Gaza ha visto fuego israelí casi a diario, con más de 850 fallecidos desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Al-Haddad fue el último comandante de Hamás en ser abatido por Israel. Según las autoridades israelíes, había asumido el cargo tras la muerte de su predecesor, Mohammed Sinwar. El ejército apuntó que al-Haddad se había rodeado de rehenes israelíes durante la guerra como escudo contra un ataque.
La familia de al-Haddad confirmó a The Associated Press su muerte en el ataque del viernes junto con otras seis personas.
Su funeral se celebró el sábado en Ciudad de Gaza. Su cuerpo, envuelto en banderas de Hamás y palestinas, fue trasladado por dolientes.
Se unió a Hamás cuando se fundó en la década de 1980, y fue miembro de la sección Majd de las Brigadas Qassam, que tenía la tarea de ir tras colaboradores de Israel. También fue miembro del Consejo Militar de Hamás, el máximo órgano de mando que desempeñó un papel clave en los ataques que desencadenaron la guerra.
El jefe del Estado Mayor de Israel calificó su muerte como una operación significativa, y dijo que el país continuaría persiguiendo a sus enemigos para exigirles cuentas.
Desde que se alcanzó el frágil alto el fuego, tanto Israel como Hamás han intercambiado acusaciones de violaciones del pacto. Israel ha atacado a miembros de Hamás dentro del enclave costero, el último de ellos el hijo del principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya.
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