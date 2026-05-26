Irán condena los ataques estadounidenses como una muestra de “mala fe”

Dubái - Irán denunció el martes los ataques estadounidenses del día anterior como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones para un posible acuerdo que ponga fin a la guerra.

El ejército estadounidense ha caracterizado los ataques del lunes en el sur de Irán como defensivos, diciendo que los objetivos incluían puntos de lanzamiento de misiles y barcos colocando minas, y dijo que Estados Unidos actuó con “moderación” a la luz del alto el fuego de semanas de duración.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó los ataques de violación del alto el fuego y advirtió de que Washington asumiría la responsabilidad de “todas las consecuencias”, sin dar más detalles.

“La República Islámica de Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión”, añadió en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó el martes haber derribado y desuadido a drones y a un avión de combate que entraron en su espacio aéreo, según la agencia de noticias oficial iraní Mizan, que no especificó cuándo se produjo el incidente.

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No estaba claro de inmediato qué significarían los acontecimientos para las negociaciones. Las huelgas se produjeron después de que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, viajara a Qatar como parte de las conversaciones, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que estaban “avanzando bien”.

Los ataques fueron la última llamada en el frágil alto el fuego que comenzó el 7 de abril y se ha mantenido en gran medida.

1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi 1 / 10 En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Vahid Salemi Compartir

Las negociaciones se centran en parte en el estrecho de Ormuz, la crucial vía fluvial frente al sur de Irán por la que pasaba una quinta parte del crudo y el gas natural del mundo antes de que comenzara la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes en febrero. Teherán tomó represalias cerrando el estrecho, dejando varados a cientos de barcos y conmocionando la economía mundial.

El estrecho se ha convertido en una poderosa palanca para Teherán en las conversaciones, uniéndose a la larga cuestión del programa nuclear iraní y el uranio altamente enriquecido. A su vez, Irán quiere que Estados Unidos levante el bloqueo militar de los puertos iraníes que comenzó el 17 de abril.

El estrecho también es motivo de creciente preocupación, ya que el suministro de fertilizantes también se ve gravemente afectado para los vulnerables agricultores mundiales.

“Lo que estamos presenciando hoy no es solo una crisis geopolítica, es una conmoción sistémica del sistema agroalimentario mundial”, declaró el martes el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Qu Dongyu.

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Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, diciendo que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudita y Pakistán, se unan a los Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos diplomáticos, económicos y de seguridad con la mediación de Estados Unidos destinados a normalizar las relaciones con Israel.

Bahréin y Emiratos Árabes Unidos fueron los primeros países en adherirse en 2020; les han seguido Sudán, Marruecos y Kazajistán. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y mantienen desde hace tiempo tratados de paz. Turquía reconoció a Israel por primera vez en 1949.

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