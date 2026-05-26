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Precios del petróleo reaccionan a nuevos ataques de Estados Unidos en el sur de Irán

Los mercados mundiales reportaron resultados dispares, en medio de unas inciertas negociaciones de paz

26 de mayo de 2026 - 8:39 AM

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Una persona frente a un tablero electrónico que muestra el índice Nikkei de Japón, visto a través de la pared de cristal de un edificio de oficinas en Tokio. (Eugene Hoshiko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las acciones cotizaban mixtas el martes en Europa y Asia después de que el ejército de Estados Unidos dijera que había llevado a cabo lo que denominó ataques de “autodefensa” en el sur de Irán, incluso contra instalaciones de lanzamiento de misiles y barcos que colocaban minas.

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Los ataques se produjeron incluso cuando el presidente Donald Trump dijo en las redes sociales que las negociaciones para poner fin a la guerra estaban “avanzando bien.”

En las primeras operaciones europeas, el DAX alemán perdió un 0.7%, hasta los 25,214.08 puntos, mientras que el CAC 40 de París cedió un 0.9%, hasta los 8,187.07 puntos. En Gran Bretaña, el FTSE 100 ganó un 0.7%, hasta los 10,540.40 puntos.

Los futuros del S&P 500 y del Dow Jones Industrial Average subieron un 0.5%.

Los precios del petróleo fueron dispares, con el crudo Brent subiendo pero cotizando aún por debajo de los 100 dólares el barril, mientras que el crudo de referencia estadounidense cayó.

El ejército estadounidense dijo que los ataques del lunes se hicieron “para proteger a nuestras tropas de las amenazas de las fuerzas iraníes”. Dijo que utilizó la moderación debido al alto el fuego con Irán, que no dio ninguna respuesta oficial. No se dispuso de inmediato de más detalles, incluidos más detalles sobre las amenazas de Irán y lo que esto significa para las negociaciones.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.Mientras se acerca un posible acuerdo con Estados Unidos, un grupo de personas en Irán participó de una ceremonia en honor a los soldados caídos en la guerra. En Estados Unidos y en Israel también realizan actos de recordación a los soldados caídos.
1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi

Con la situación de las conversaciones de paz con Irán poco clara, los mercados se han dejado llevar por diversos acontecimientos y comentarios de Trump.

“Los mercados se están comportando como si ya existiera un avance completo en Irán, a pesar de que las partes más difíciles de la negociación siguen sin resolverse”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario. “Washington sigue dando señales de optimismo, mientras Teherán insiste en que ningún acuerdo es inminente”.

Durante las operaciones asiáticas, el Nikkei 225 de Tokio perdió un 0.3%, hasta los 64,996.09 puntos, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el lunes, que superó los 65,000 puntos.

En Hong Kong, el índice Hang Seng se mantuvo prácticamente sin cambios, en 25,599.45 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghai cedió un 0.2%, hasta 4,145.37 puntos.

El Kospi surcoreano subió un 2.6%, hasta los 8,047.51 puntos, recuperando terreno tras el cierre de los mercados el lunes por festivo.

El S&P/ASX 200 australiano perdió un 0.4%, hasta los 8,657.80 puntos.

El crudo estadounidense de referencia bajó 3.67 dólares, hasta 92.97 dólares el barril. El crudo Brent, el estándar internacional, ganó 3.03 dólares, hasta 96.45 dólares el barril, tras caer casi 5 dólares el lunes.

Los mercados estadounidenses permanecieron cerrados el lunes por la festividad del Memorial Day. El viernes, el S&P 500 sumó un 0.4% y el Dow de Industriales subió un 0.6%. El índice compuesto del Nasdaq ganó un 0.2%.

Los mercados mundiales avanzaron el lunes después de que funcionarios regionales de Oriente Medio dijeran que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido. Pero no está claro cuándo ni cómo se cerrará el acuerdo ni cuándo entrarán en vigor sus distintas partes.

El fin de la guerra aliviaría la preocupación en toda la región, que ha visto cómo refugios del Golfo y centros de viajes como Emiratos Árabes Unidos eran alcanzados por misiles y aviones no tripulados iraníes.

Permitiría que el transporte marítimo mundial, incluido un 20% estimado del petróleo mundial, volviera a fluir a través del estrecho de Ormuz. También permitiría reconstruir las infraestructuras energéticas y de otro tipo de la región.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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