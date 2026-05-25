Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trump vincula el pacto con Irán a que más países se sumen a los Acuerdos de Abraham

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos

25 de mayo de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente indicó que planteó el plan de los Acuerdos de Abraham a los líderes durante las negociaciones el sábado. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que cualquier acuerdo con Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Turquía, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos destinados a normalizar las relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

RELACIONADAS

Trump manifestó en su red social que las negociaciones “avanzan bien”, pero vinculó cualquier eventual acuerdo a una ampliación de la participación en los acuerdos firmados por primera vez en 2020.

Señaló a Arabia Saudí y Qatar como países que deberían adherirse “de inmediato”, seguidos por Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

Escribió que “después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se adhieran a los Acuerdos de Abraham”.

El presidente indicó que planteó el plan de los Acuerdos de Abraham a los líderes durante las negociaciones el sábado.

Trump sugirió que podría aceptar que “uno o dos” países se nieguen a firmar, pero sostuvo que la mayoría debería estar dispuesta. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz de larga data.

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría concretarse cualquier acuerdo con Teherán, o cómo ratificar los Acuerdos de Abraham podría afectar un pacto. Sugirió que incluso Irán podría eventualmente sumarse, si se alcanza un acuerdo.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, seguidos por Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Se presentaron como un esfuerzo por promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y Washington los consideró como una vía que, en parte, allanaba el camino hacia vínculos plenos con Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: