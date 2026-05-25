Ética Gubernamental impone multa de $1,500 al alcalde de Maricao

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) multó al alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz Feliciano, por $1,500 tras llegar a un acuerdo de transacción en una querella presentada por no haber sometido información requerida como parte de la revisión de su informe financiero de 2023.

Según el acuerdo, anejado a la resolución firmada por el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, el funcionario tiene 15 días para enmendar el informe financiero de 2023 para incluir los datos solicitados, que no fueron precisados.

En específico, se le atribuyó al alcalde violentar el inciso (3) del artículo 5.6 de la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012).

De los $1,500, Ruiz Feliciano ya pagó un total de $125 y deberá cumplir con el pago de los restantes $1,375 a través de 11 pagos, también de $125 cada uno, comenzando este mes hasta marzo de 2027.

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“Se apercibe a la parte querellada que, de no satisfacer la multa impuesta dentro de los términos contenidos en el Acuerdo, se procederá a tomar la acción de cobro correspondiente”, advierte la resolución con fecha del 13 de mayo.

El acuerdo de transacción al que se acogió el alcalde no representa aceptación de responsabilidad criminal, civil o administrativa y su único efecto es finalizar el proceso judicial entre las partes, advierte el acuerdo.

En julio del año pasado, el alcalde de Maricao fue referido por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) a la OEG y la Oficina del Contralor Electoral (OCE) por supuestamente utilizar propiedad pública con fines político-partidistas.

Ruiz Feliciano enfrentó una querella ante el Departamento de Justicia en la que se alegaba que supuestamente utilizó su vehículo oficial durante horas laborables para supervisar labores con fines de propaganda política.

Tras una investigación inicial, Justicia refirió el caso a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) recomendando que no se asignara un fiscal especial para una pesquisa posterior. La OPFEI, en tanto, lo archivó “al no encontrar el quantum de prueba para violaciones penales”, pero lo refirió a la OEG y la OCE.