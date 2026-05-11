Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oficina de Ética Gubernamental investiga transmisión de evento del PNP en redes sociales de la AAA

La agencia fiscalizadora recibió tres referidos luego que se produjo el suceso la semana pasada

11 de mayo de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, aseguró que se hará una investigación minuciosa y objetiva. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) determinó este lunes que el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo iniciará una investigación por el supuesto uso indebido de una cuenta oficial en las redes sociales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para fines políticos partidistas.

RELACIONADAS

La pesquisa surge a raíz de tres referidos sometidos por el exrepresentante José “Cheíto” Rivera Madera y los representantes Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García, todos del Partido Popular Democrático, luego que se transmitiera en vivo una actividad del Partido Nuevo Progresista (PNP), en Arroyo, por la cuenta oficial de la corporación pública.

“Como ocurre con todos los casos que evaluamos, la Oficina llevará a cabo un análisis minucioso, objetivo y estrictamente confidencial. Nuestro compromiso es garantizar una evaluación responsable y conforme a derecho, asegurando que cada paso del proceso investigativo se realice con total rigor y transparencia institucional”, manifestó el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, mediante un comunicado de prensa.

El PNP celebró el domingo, 3 de mayo, una primaria en Arroyo para seleccionar al presidente del comité municipal como parte de su proceso de reorganización. En la contienda, José “Joe” Torres se impuso ante Cyd Mary Alicea.

La página de Facebook llamada Acueductospr transmitió el evento con el siguiente mensaje: “AHORA EN VIVO | Desde el malecón de Arroyo celebramos en grande esta victoria junto a nuestra gente. Se siente la emoción, la energía y el respaldo del pueblo que dijo presente. ¡Esto es de ustedes! #EsNuestroMomento #ElCambioVa".

De inmediato, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, repudió lo sucedido y aseguró que iniciaría una investigación administrativa. El Nuevo Día confirmó que el responsable de la transmisión fue despedido.

“Luego de haber realizado una evaluación exhaustiva del incidente ocurrido, en el que se transmitió un evento político a través de las redes sociales oficiales de la AAA, la gerencia de Acueductos tomó la decisión de dejar sin efecto la designación del empleado encargado del manejo de las plataformas digitales de la corporación pública que llevó a cabo la acción”, dijo, por escrito, la vicepresidenta de administración de la AAA, Karim del Valle.

Tags
AAAOficina de Ética GubernamentalInvestigacionesPartido Nuevo ProgresistaPNP
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: