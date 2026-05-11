Oficina de Ética Gubernamental investiga transmisión de evento del PNP en redes sociales de la AAA

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) determinó este lunes que el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo iniciará una investigación por el supuesto uso indebido de una cuenta oficial en las redes sociales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para fines políticos partidistas.

La pesquisa surge a raíz de tres referidos sometidos por el exrepresentante José “Cheíto” Rivera Madera y los representantes Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García, todos del Partido Popular Democrático, luego que se transmitiera en vivo una actividad del Partido Nuevo Progresista (PNP), en Arroyo, por la cuenta oficial de la corporación pública.

“Como ocurre con todos los casos que evaluamos, la Oficina llevará a cabo un análisis minucioso, objetivo y estrictamente confidencial. Nuestro compromiso es garantizar una evaluación responsable y conforme a derecho, asegurando que cada paso del proceso investigativo se realice con total rigor y transparencia institucional”, manifestó el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, mediante un comunicado de prensa.

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El PNP celebró el domingo, 3 de mayo, una primaria en Arroyo para seleccionar al presidente del comité municipal como parte de su proceso de reorganización. En la contienda, José “Joe” Torres se impuso ante Cyd Mary Alicea.

La página de Facebook llamada Acueductospr transmitió el evento con el siguiente mensaje: “AHORA EN VIVO | Desde el malecón de Arroyo celebramos en grande esta victoria junto a nuestra gente. Se siente la emoción, la energía y el respaldo del pueblo que dijo presente. ¡Esto es de ustedes! #EsNuestroMomento #ElCambioVa".

De inmediato, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, repudió lo sucedido y aseguró que iniciaría una investigación administrativa. El Nuevo Día confirmó que el responsable de la transmisión fue despedido.