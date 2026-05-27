Un instante lo cambió todo: se detuvo frente a condominio en Bayamón y le robaron su auto
La víctima, de 25 años, denunció el “carjacking” ante la Policía
27 de mayo de 2026 - 9:18 AM
27 de mayo de 2026 - 9:18 AM
Un joven de 25 años fue víctima de un “carjacking”, en hechos ocurridos la noche del martes frente al condominio Torres del Parque, en el municipio de Bayamón, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el querellante indicó que, mientras se encontraba detenido en las afueras del condominio, fue sorprendido por una persona que se acercó y le anunció el robo.
Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, el individuo utilizando un arma de fuego lo despojó su carro Toyota Camry, color verde, de 2002 y tablilla JUI-043, detalló la Uniformada.
Posteriormente, el asaltante se marchó del lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima.
El caso fue investigado por agentes del Precinto de Bayamón Norte, quien luego lo refirieron a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales.
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