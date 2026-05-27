Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un instante lo cambió todo: se detuvo frente a condominio en Bayamón y le robaron su auto

La víctima, de 25 años, denunció el “carjacking” ante la Policía

27 de mayo de 2026 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta ayer se habían reportado 443 carjackings en la isla. (Shutterstock)
El carjacking ocurrrió en la noche del martes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un joven de 25 años fue víctima de un “carjacking”, en hechos ocurridos la noche del martes frente al condominio Torres del Parque, en el municipio de Bayamón, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el querellante indicó que, mientras se encontraba detenido en las afueras del condominio, fue sorprendido por una persona que se acercó y le anunció el robo.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, el individuo utilizando un arma de fuego lo despojó su carro Toyota Camry, color verde, de 2002 y tablilla JUI-043, detalló la Uniformada.

Posteriormente, el asaltante se marchó del lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima.

El caso fue investigado por agentes del Precinto de Bayamón Norte, quien luego lo refirieron a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICBayamónCarjacking
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: