Un instante lo cambió todo: se detuvo frente a condominio en Bayamón y le robaron su auto

Un joven de 25 años fue víctima de un “carjacking”, en hechos ocurridos la noche del martes frente al condominio Torres del Parque, en el municipio de Bayamón, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el querellante indicó que, mientras se encontraba detenido en las afueras del condominio, fue sorprendido por una persona que se acercó y le anunció el robo.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, el individuo utilizando un arma de fuego lo despojó su carro Toyota Camry, color verde, de 2002 y tablilla JUI-043, detalló la Uniformada.

Posteriormente, el asaltante se marchó del lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima.