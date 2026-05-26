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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Compran más de $45,000 en aires acondicionados con tarjetas de crédito clonadas en San Juan

El presunto fraude ocurrió en una compañía ubicada en Puerto Nuevo

26 de mayo de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, la Uniformada no indicó cómo el querellante se dio cuenta o supo que las tarjetas utilizadas fueron clonadas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Una o varias personas utilizaron tarjetas de crédito clonadas para comprar unidades de aire acondicionado valoradas en $45,540 de una empresa ubicada en San Juan.

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El informe preliminar divulgado por la Policía indicó que el incidente ocurrió en el establecimiento Climaire Air Conditioning, en la calle 36 de la urbanización Caparra Terrace.

El querellante indicó que le vendió un número no especificado de unidades a una o varias personas y que, supuestamente, utilizaron una o varias tarjetas clonadas para pagar.

De momento, la Uniformada no indicó cómo el querellante se dio cuenta o supo que las tarjetas utilizadas fueron clonadas.

La División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.

Tags
fraudePuerto NuevoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsTarjetas de crédito
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