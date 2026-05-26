Compran más de $45,000 en aires acondicionados con tarjetas de crédito clonadas en San Juan
El presunto fraude ocurrió en una compañía ubicada en Puerto Nuevo
26 de mayo de 2026 - 3:55 PM
26 de mayo de 2026 - 3:55 PM
Una o varias personas utilizaron tarjetas de crédito clonadas para comprar unidades de aire acondicionado valoradas en $45,540 de una empresa ubicada en San Juan.
El informe preliminar divulgado por la Policía indicó que el incidente ocurrió en el establecimiento Climaire Air Conditioning, en la calle 36 de la urbanización Caparra Terrace.
El querellante indicó que le vendió un número no especificado de unidades a una o varias personas y que, supuestamente, utilizaron una o varias tarjetas clonadas para pagar.
De momento, la Uniformada no indicó cómo el querellante se dio cuenta o supo que las tarjetas utilizadas fueron clonadas.
La División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.
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