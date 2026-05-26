Hurtan más de $63,000 en prendas de una residencia en Cupey

Un botín de prendas valorado en más de $63,000 fue hurtado de una residencia en la urbanización Paseo Mayor, en Cupey, informó la Policía.

El informe preliminar sostiene que la apropiación ilegal fue reportada a eso de las 8:00 a.m. del lunes y es investigada por agentes adscritos al Precinto de Cupey.

De acuerdo con las autoridades, la querellante, de 65 años, informó que alguien obtuvo acceso al interior de su residencia y se apropió de varias piezas de joyería.

Entre la propiedad hurtada figuran unos aretes de oro con diamantes de la marca David Yurman, una pulsera tipo bangle en oro de 18 quilates, un collar corto en oro de 18 quilates, una sortija en oro de 18 quilates con diamantes, una pulsera en oro de 18 quilates, una sortija en oro con diamante, una pulsera en oro de 14 quilates y un collar de perlas pequeñas.

La perjudicada valoró la propiedad hurtada en aproximadamente $63,050.