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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hurtan más de $63,000 en prendas de una residencia en Cupey

La querellante, de 65 años, informó que alguien obtuvo acceso al interior de su hogar

26 de mayo de 2026 - 12:23 PM

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No importa si se trata de una prenda económica o costosa, siempre debes mantenerla en un lugar oscuro y aislada del aire, el sol y la luz directa. (Foto: Shutterstock)
La perjudicada valoró la propiedad hurtada en aproximadamente $63,050.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un botín de prendas valorado en más de $63,000 fue hurtado de una residencia en la urbanización Paseo Mayor, en Cupey, informó la Policía.

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El informe preliminar sostiene que la apropiación ilegal fue reportada a eso de las 8:00 a.m. del lunes y es investigada por agentes adscritos al Precinto de Cupey.

De acuerdo con las autoridades, la querellante, de 65 años, informó que alguien obtuvo acceso al interior de su residencia y se apropió de varias piezas de joyería.

Entre la propiedad hurtada figuran unos aretes de oro con diamantes de la marca David Yurman, una pulsera tipo bangle en oro de 18 quilates, un collar corto en oro de 18 quilates, una sortija en oro de 18 quilates con diamantes, una pulsera en oro de 18 quilates, una sortija en oro con diamante, una pulsera en oro de 14 quilates y un collar de perlas pequeñas.

La perjudicada valoró la propiedad hurtada en aproximadamente $63,050.

El agente Jorge Arzola, adscrito al Precinto de Cupey, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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Breaking NewsCupeyPolicía de Puerto RicoRobo domiciliario
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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