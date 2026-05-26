“No pudimos salir”: viequenses denuncian dificultad para conseguir boletos para transporte marítimo

En medio de las múltiples denuncias que viequenses han hecho con relación al al traslado hacia y desde la isla municipio durante este fin de semana largo, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) sostuvo que en cada viaje se reservan 35 boletos exclusivos para los residentes, que están disponibles hasta una hora antes de la salida.

Los reclamos de los residentes de la isla municipio surgieron en un contexto de alto flujo de visitantes durante esos días festivos, impulsado, entre otras actividades, por el Vieques Music Fest 2026, promocionado por el municipio en sus redes sociales y celebrado los días 22, 23 y 24 de mayo en el balneario Sun Bay.

“En ATI reafirmamos nuestro compromiso con los residentes de Vieques. Cada viaje garantiza 35 boletos exclusivos para residentes de las islas municipio, disponibles hasta una hora antes de cada salida”, compartió la agencia el pasado sábado en una publicación difundida en sus redes sociales.

“Nuestro personal se mantiene dando seguimiento en coordinación con el operador (HMS Ferries) para asegurar que estos espacios sean respetados y que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada y accesible. Continuamos trabajando por un sistema de transporte más eficiente, organizado y comprometido con nuestras comunidades”, concluyó la entidad.

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1 / 12 | Fortín Conde de Mirasol: joya arquitectónica que sigue deteriorándose en Vieques. El Fortín Conde de Mirasol, cuya construcción empezó en 1845, es un ejemplo del sistema de fortificaciones españolas del siglo XIX. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se utilizó como cárcel. Pocos años después, la cárcel cerró y el edificio quedó en abandono. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 12 Fortín Conde de Mirasol: joya arquitectónica que sigue deteriorándose en Vieques El Fortín Conde de Mirasol, cuya construcción empezó en 1845, es un ejemplo del sistema de fortificaciones españolas del siglo XIX. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se utilizó como cárcel. Pocos años después, la cárcel cerró y el edificio quedó en abandono. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

No obstante, la molestia de los residentes de la isla municipio se hizo notable en la propia publicación de la agencia estatal en Facebook, donde varios usuarios expresaron su inconformidad con el servicio y las dificultades enfrentadas para conseguir espacios en los viajes durante el fin de semana largo.

“ATI son unos duros publicando verdades a medias. Sus habilidades para fastidiar el diario vivir de residentes de la isla de Vieques sobrepasan los niveles de maldad. Tienes un evento ocurriendo y hace meses lo saben. Aparte, ya vendiste todo, caramba, añade viajes”, escribió una residente en los comentarios.

Asimismo, criticó la gestión del transporte marítimo, al señalar que en otros eventos se refuerza el servicio con mayor rapidez, mientras que en el caso de Vieques no se toman medidas similares. De igual forma, acusó a funcionarios y políticos de actuar con doble moral ante la situación y cuestionó la respuesta oficial.

1 / 20 | Donde el mar se enciende: las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico. La bioluminiscencia es un proceso mediante el cual un organismo produce y emite luz a raíz de una reacción química. - XAVIER GARCIA 1 / 20 Donde el mar se enciende: las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico La bioluminiscencia es un proceso mediante el cual un organismo produce y emite luz a raíz de una reacción química. XAVIER GARCIA Compartir

En respuesta directa a la opción de 35 boletos reservados hasta una hora antes de la salida, otra viequense señaló en los comentarios que los residentes en la isla municipio exceden esa cantidad. “Pero es que somos más de 35 residentes. Deben hacer al menos dos viajes dirigido a necesidades de residentes”, dijo.

“Mi hijo tenía que visitar (a) su familia esta semana y no pudimos salir de Vieques. Ahora hay que esperar a julio porque perdimos la oportunidad. La información sí es correcta. Yo puedo tener derecho de hacer un viaje de imprevisto. No salimos de ocio, salimos para gestiones simples. Y no cuento con dinero para rentar siempre (un) vehículo fuera de aquí. Todos los espacios que tienen ahora mismo son para los turistas. Eso se me confirmó en ventanilla”, comentó la mujer.

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Igualmente, otro residente precisó que, aunque valora las aclaraciones, existe una contradicción en la forma en que se maneja la venta de boletos. Expuso que si estos espacios se reservan “hasta una hora antes” y comienzan a venderse en ese mismo momento, en la práctica no es posible adquirirlos con antelación.

“Excelente que aclaren, pero analicen la contradicción de lo que están publicando. Si los boletos para residentes están reservados “hasta una hora antes” y en ventanilla indican que comienzan a venderlos una hora antes de la salida, lo que realmente significa es que no podemos comprar esos boletos con anticipación. Nos dejan expuestos a que se vendan en su totalidad en ese mismo instante y nos quedemos sin poder viajar en esa salida", comentó el hombre.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la ATI, pero, al momento de esta publicación, no se había recibido.

DRNA expide 90 multas durante el ‘Vieques Music Fest’

De otro lado, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó que durante el fin de semana de la celebración del “Vieques Music Fest”, miembros del Cuerpo de Vigilantes expidieron 90 multas por violaciones varias leyes y reglamentos.

Entre las violaciones por las cuales se emitieron boletos se encuentra la Ley 430-2000 de Navegación y Seguridad Acuática, la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito, así como los Reglamentos 6979, 4860 y 6770 que regulan la seguridad acuática y promueven la conservación de las aguas territoriales, entre otros.

En total, se expidió un total de $5,200 en multas. Además, realizaron unos 104 abordajes de embarcaciones en la zona donde se celebró el festival.

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De acuerdo al DRNA, el sábado, 23 de mayo, se entregaron 15 anuncios de multas administrativas por violaciones a la Ley 430, que totalizan en $800; tres boletos por infracciones al Reglamento 6979 para $400 y tres por violaciones a la Ley 22 para un total de $150. Ese día realizaron, además, 48 abordajes de embarcaciones, según el comunicado de prensa.

Mientras, el domingo, que fue el último día del evento, que estuvo lleno a capacidad, se expidieron nueve boletos por violación al Reglamento 6770, que totalizan en $450; 39 boletos por infringir la Ley 430, que suman $1,950; y siete boletos por incumplir el Reglamento 6979, que ascienden a $1,450. Igualmente se hicieron unos 56 abordajes.

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“Nuestros vigilantes habían desarrollado un plan de patrullaje preventivo para atender cualquier situación asociada con la celebración del ‘Vieques Music Fest 2026’ con el objetivo de salvaguardar los recursos naturales. Durante esos días, miembros del Cuerpo de Vigilantes expidieron un total de 90 boletos por violaciones a leyes y reglamentos”, dijo Quiles.

En ese contexto, especificó que muchos de estos boletos “fueron por no contar con sus derechos de navegación al día, los famosos marbetes. Al igual que se expidieron multas por estacionarse en zonas eco sensitivas, entre otras infracciones”, comentó.

Quiles reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las leyes de navegación, al señalar que estas existen para garantizar la seguridad. Además, agradeció a los miembros del Cuerpo de Vigilantes y a su comisionado, Nelson Cruz, por el apoyo en la seguridad de eventos como este, donde se congregan cientos de personas.

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