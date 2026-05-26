Violencia sin tregua: asesinan a una mujer y un hombre resulta herido de bala en Carolina

Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido de bala este martes en el municipio de Carolina, confirmó la Policía de Puerto Rico que investiga las circunstancias que rodean el crimen.

De momento, la víctima ni el herido han sido identificados por la Policía.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el caso.