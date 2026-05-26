Violencia sin tregua: asesinan a una mujer y un hombre resulta herido de bala en Carolina
Esto es lo que se sabe del doble asesinato reportado este martes, según la Policía
26 de mayo de 2026 - 12:46 PM
26 de mayo de 2026 - 12:46 PM
Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido de bala este martes en el municipio de Carolina, confirmó la Policía de Puerto Rico que investiga las circunstancias que rodean el crimen.
De momento, la víctima ni el herido han sido identificados por la Policía.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el caso.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.
Inicialmente, la Policía informó que dos personas fallecieron en el lugar, pero luego la información fue aclarada y consignada por este medio..
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