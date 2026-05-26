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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violencia sin tregua: asesinan a una mujer y un hombre resulta herido de bala en Carolina

Esto es lo que se sabe del doble asesinato reportado este martes, según la Policía

26 de mayo de 2026 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigación Criminal asumió la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido de bala este martes en el municipio de Carolina, confirmó la Policía de Puerto Rico que investiga las circunstancias que rodean el crimen.

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De momento, la víctima ni el herido han sido identificados por la Policía.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el caso.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Correcciones y Aclaraciones

Inicialmente, la Policía informó que dos personas fallecieron en el lugar, pero luego la información fue aclarada y consignada por este medio..

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarolinaAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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