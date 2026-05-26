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Donald Trump convoca inusual reunión de gabinete en Camp David en medio de negociaciones con Irán

Todos los miembros, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, participarán en el encuentro

26 de mayo de 2026 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará el miércoles una inusual reunión de Gabinete en la residencia de Camp David, a las afueras de Washington, mientras afina los detalles de un acuerdo con Irán, confirmó este martes a EFE la Casa Blanca.

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Todos los miembros del Gabinete, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien ha anunciado que dejará el cargo el 30 de junio, participarán en el encuentro en Camp David, la residencia campestre de los mandatarios estadounidenses en Maryland.

El complejo, custodiado por una fuerte presencia militar, es una instalación de acceso altamente restringido donde los presidentes pueden trabajar y mantener reuniones en un entorno mucho más privado que la Casa Blanca y alejado de los medios de comunicación.

La reunión del miércoles, la duodécima en el segundo mandato de Trump, se produce en un momento en que Washington y Teherán han acercado posturas para un acuerdo que permita poner fin a la guerra con Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue boicoteada por la República Islámica en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra ella.

La Casa Blanca se ha mostrado confiada en que el acuerdo podría alcanzarse en los próximos días, pero Teherán subrayó el lunes que si bien ha habido avances, la firma no es inminente.

Según los términos filtrados a la prensa, el borrador en discusión contempla el desbloqueo de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría las negociaciones nucleares para una fase posterior, lo que ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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