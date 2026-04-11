Guerra con Irán dispara inflación y hunde el ánimo de los consumidores

Washington- El mayor aumento mensual de los precios de la gasolina en seis décadas provocó un fuerte repunte de la inflación el mes pasado, creando grandes desafíos para los que luchan contra la inflación en la Reserva Federal y aumentando los obstáculos políticos ya sustanciales para la Casa Blanca.

Los precios al consumo subieron un 3.3% en marzo respecto al año anterior, según informó el viernes el Departamento de Trabajo, lo que supone un fuerte incremento desde el 2.4% de febrero y el mayor incremento anual desde mayo de 2024. En términos mensuales, los precios subieron un 0.9% en marzo respecto a febrero, el mayor aumento en casi cuatro años.

Es la primera lectura sobre la inflación que recoge los efectos de la guerra de Irán. El aumento del precio de la gasolina afectará a los presupuestos de los hogares de rentas medias y bajas, ya que erosionará sus ingresos y dificultará el pago de otras necesidades, como la comida y el alquiler.

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Si se excluyen los volátiles alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 2.6% en marzo respecto al año anterior, frente al 2.5% de febrero. Y el mes pasado los precios subieron un modesto 0.2%, lo que sugiere que el aumento de los precios de la gasolina aún no se ha extendido a muchas otras categorías.

Una gran incógnita por ahora es cuánto durará la sacudida de los precios del petróleo y el gas y si dará lugar a un impulso inflacionista más amplio y duradero, similar al que se produjera en la primavera de 2022 después de que Rusia invadiera Ucrania. Por ahora, los economistas afirman que es poco probable que Estados Unidos experimente un aumento generalizado similar al de hace unos años, cuando la inflación superó el 9%.

Sin embargo, la evolución de la guerra y su impacto en la inflación en los próximos meses sigue siendo muy incierta. A pesar de un tenue alto el fuego, poco ha cambiado en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que suelen pasar millones de barriles de petróleo al día.

Chuck Byrd guarda una boquilla de combustible después de llenar dos tanques para un camión en una gasolinera el martes 7 de abril de 2026 en Aurora, Oregón. (Foto AP/Jenny Kane) (Jenny Kane)

“Es doloroso a corto plazo”, dijo Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics. “Y será más doloroso en abril”, cuando nuevos aumentos del precio de la gasolina eleven la inflación.

Pero Pearce dijo que el impacto puede ser más efímero que tras la pandemia: “Creo que las condiciones son mucho más parecidas a un choque corto y brusco que lo que vimos en 2022”.

Las industrias que dependen del petróleo y el gas están pagando más, sobre todo las compañías aéreas, que han repercutido esos costes más elevados en los viajeros. Las tarifas subieron un 2.7% el mes pasado y son un 14.9% más altas que hace un año. Muchos servicios de reparto, como UPS y FedEx, ya han anunciado recargos por combustible que han elevado los costes de envío para empresas y hogares.

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Los precios de los comestibles bajaron un 0.2% el mes pasado y sólo han subido un 1.9% respecto al año anterior, aunque los economistas creen que subirán en los próximos meses por el aumento del precio del gasóleo. La mayoría de los alimentos se transportan por camión.

El encarecimiento del combustible “está contribuyendo al aumento de los costes de producción en toda la cadena de suministro alimentario y podría presionar al alza los precios de los comestibles en el futuro”, dijo Andy Harig, vicepresidente del grupo comercial de comestibles FMI-The Food Industry Association. “A medida que aumentan los precios de la energía, también suben los costes asociados a la producción y distribución de alimentos”.

El coste de la ropa subió un 1% en marzo respecto al mes anterior y un 3.4% respecto al año anterior. Los precios de los coches usados, sin embargo, bajaron un 0.4% el mes pasado y un 3.2% respecto al año anterior.

La sacudida de los precios del gas derivada de la guerra de Irán ha cambiado la trayectoria de la inflación, que ha pasado de un descenso lento y gradual a un fuerte aumento que la aleja del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. En consecuencia, es casi seguro que el banco central posponga durante meses cualquier recorte de los tipos de interés. Sin embargo, muchos funcionarios de la Fed pasarán por alto el aumento de la inflación general y se centrarán en los precios subyacentes, que probablemente subirán más despacio.

Si los estadounidenses reducen su gasto en otros sectores como respuesta al encarecimiento de la gasolina, la economía podría ralentizarse y el desempleo aumentar.

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La confianza de los consumidores cayó a un mínimo histórico en abril, según una encuesta publicada el viernes por la Universidad de Michigan, debido en gran parte a la guerra de Irán y a la preocupación por la subida de los precios de la gasolina. Su Índice de Sentimiento del Consumidor cayó a 47.6, desde los 53.3 de marzo.

“Muchos consumidores culpan al conflicto de Irán de los cambios desfavorables en la economía”, afirmó Joanne Hsu, directora de encuestas de consumo de la universidad.

Los altos precios habían enfadado a los votantes estadounidenses antes de la guerra y el repunte de los precios del petróleo y todo lo que ello conlleva, desde el surtidor hasta la tienda de comestibles, podría dificultar aún más que el partido del presidente mantenga sus escaños tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en las elecciones de mitad de mandato de este año.

Productos básicos de despensa, como leche de fórmula para bebés y productos lácteos, se venden en un mercado que atiende a la comunidad inmigrante centroamericana en el área de Westlake/Pico Union en Los Ángeles, el martes 7 de abril de 2026. (Foto AP/Damian Dovarganes) (Damian Dovarganes)

Una encuesta realizada el mes pasado por Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que aproximadamente seis de cada diez republicanos están al menos “algo” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses.

Kyle LaFond, fundador de American Provenance, un pequeño fabricante de productos de cuidado personal cerca de Madison (Wisconsin), afirma que sus gastos de envío ya han subido entre un 30% y un 40%.

Los aumentos se producen después de que los aranceles también supusieran un gasto importante, ya que la empresa importa aceite de coco, manteca de karité, manteca de cacao y otros ingredientes. LaFond dijo que absorbió los costes arancelarios durante meses, pero finalmente tiró la toalla el pasado septiembre y subió los precios entre un 20% y un 30% en general, la primera subida de precios de la empresa desde 2021.

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Ahora, LaFond siente que se repite la experiencia de las tarifas. Está intentando evitar subir los precios de nuevo, pero depende de cuánto dure el repunte del precio del combustible. Si se prolonga hasta principios de verano, es posible que tenga que volver a subir los precios.

“Realmente odiaría hacerlo porque serían dos años consecutivos de subidas de precios, algo que para nosotros nunca hemos hecho antes”, dijo. “Pero para que el negocio sobreviva, puede que sea necesario”.

Los precios de la gasolina alcanzaron una media de $4.15 el galón en todo el país el viernes, frente a los 2.98 dólares de la víspera del inicio de la guerra y una subida de casi el 40%, según el club automovilístico AAA.

La inflación alcanzó un máximo del 9.1% en junio de 2022, a medida que el COVID-19 paralizaba las cadenas de suministro y varias rondas de cheques de estímulo hacían subir la demanda de los consumidores. Los precios de los alimentos, los muebles, las comidas en restaurantes y muchos otros bienes y servicios se dispararon.