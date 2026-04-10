JD Vance parte hacia Pakistán para dirigir las conversaciones con Irán

Washignton - El presidente Donald Trump está encargando al miembro de su círculo íntimo que ha parecido ser el defensor más reacio del conflicto con Irán que encuentre ahora una resolución a la guerra que comenzó hace seis semanas y aleje la sorprendente amenaza del presidente estadounidense de acabar con su “civilización entera.”

El vicepresidente JD Vance, que desde hace tiempo se muestra escéptico ante las intervenciones militares extranjeras y se pronuncia abiertamente sobre la perspectiva de enviar tropas a conflictos de duración indefinida, parte el viernes para dirigir unas conversaciones con Irán en Islamabad, capital de Pakistán.

Se produce cuando un tenue alto el fuego temporal parece estar a punto de derrumbarse. El abismo entre las exigencias públicas de Irán y las de Estados Unidos y su socio Israel parece irreconciliable. Y en Estados Unidos, donde Vance podría pedir a los votantes dentro de dos años que le conviertan en el próximo presidente, existe una creciente presión política y económica para acabar con todo.

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Vance está acompañado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, que participaron en tres rondas de conversaciones indirectas con negociadores iraníes destinadas a resolver las preocupaciones de Estados Unidos sobre los programas nucleares y de armas balísticas de Teherán y su apoyo a grupos proxy armados en Oriente Medio antes de que Trump e Israel lanzaran la guerra del 28 de febrero contra Irán.

La Casa Blanca ha proporcionado escasos detalles sobre el formato de las conversaciones -si serán directas o indirectas- y no ha ofrecido expectativas concretas para la reunión.

Pero la llegada de Vance para las negociaciones marca un raro momento de compromiso de alto nivel del gobierno estadounidense con el gobierno iraní. Desde la Revolución Islámica de 1979, el contacto más directo se había producido cuando el presidente Barack Obama llamó en septiembre de 2013 al recién elegido presidente iraní Hassan Rouhani para hablar del programa nuclear iraní.

Las dos partes se enfrentan a una empinada cuesta para avanzar.

Casi inmediatamente después de que la Casa Blanca e Irán anunciaran un alto el fuego temporal el martes por la noche, las partes se encontraron en desacuerdo sobre los términos de la tregua.

Irán insistió en que el fin de la guerra israelí en Líbano formaba parte del alto el fuego. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump dijeron que la tregua no abarcaba Líbano y que las operaciones israelíes allí continuaban.

Por su parte, Estados Unidos exigió a Irán que reabriera el estrecho de Ormuz. La República Islámica había cerrado esta importante vía de navegación en respuesta a la intensificación de los ataques de Israel contra el grupo militante Hezbolá en Líbano.

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Trump dijo el jueves por la noche que Irán estaba “haciendo un trabajo muy pobre” al permitir el paso de petroleros, escribiendo en las redes sociales: “¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Vance, Witkoff, Kushner y el secretario de Estado, Marco Rubio, “siempre han estado colaborando en estas discusiones” y aseguró que Trump es optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo duradero durante las dos semanas de alto el fuego. “El presidente Trump tiene un historial probado de lograr buenos acuerdos en nombre de Estados Unidos y del pueblo estadounidense, y solo aceptará uno que ponga a Estados Unidos en primer lugar”, dijo Kelly.

La paz y la política están en juego.

Es el momento de más alto riesgo hasta ahora para Vance, que pasó gran parte del año pasado como un actor más de fondo en la Casa Blanca de Trump, especialmente cuando otros como Elon Musk y Rubio se turnaron como asesores siempre presentes para el presidente.

Pero la cartera de Vance está engordando rápidamente, primero con una misión para erradicar el fraude en los programas gubernamentales en casa y ahora para ayudar a resolver una guerra de Estados Unidos en Oriente Medio, donde complicado ni siquiera empieza a describir las cosas.

Vance, que sirvió en la guerra de Irak cuando estaba en los Marines, pasó dos años como senador estadounidense y poco más de uno como vicepresidente, tiene poca experiencia diplomática.

El miércoles desestimó las especulaciones de que los iraníes le hubieran pedido que se uniera a las conversaciones, declarando a los periodistas: “No lo sé. Me sorprendería que fuera cierto. Pero quería participar porque creía que podía marcar la diferencia”.

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Jonathan Schanzer, ex funcionario del Departamento del Tesoro que ahora es director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de línea dura de Washington, dijo que Vance, con poca experiencia en política iraní, es una elección interesante para dirigir la delegación.

Trump ha señalado que su vicepresidente era “menos entusiasta” que otros altos cargos de la Administración republicana, lo que convierte a Vance en un interlocutor intrigante para la parte iraní, según Schanzer.

“Creo que probablemente le prefieren sabiendo que su perspectiva sobre la intervención extranjera es de escepticismo”, dijo Schanzer sobre los iraníes. “Creo que va a necesitar ayuda. No creo que haya participado nunca en negociaciones con este peso, con esta seriedad. Esto no puede ser más serio”.

La Casa Blanca no ha detallado quién estará en las negociaciones además de Vance, Witkoff y Kushner, pero Kelly dijo que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Pentágono “también jugarán un papel de apoyo.”

Durante las primeras rondas de conversaciones nucleares indirectas con los iraníes antes de la guerra, los demócratas y algunos expertos nucleares cuestionaron si Kushner y Witkoff tenían suficientes conocimientos técnicos. La Casa Blanca no ha dicho si la pareja, a la que Trump ha confiado algunas de sus negociaciones más difíciles desde que regresó al cargo, tenía un experto nuclear con ellos para esas conversaciones.

Negociar la paz es una tarea difícil para cualquier vicepresidente

No es inusual que los vicepresidentes asuman importantes funciones negociadoras para el presidente, dijo Joel Goldstein, profesor de Derecho en la Universidad de Saint Louis y experto en la historia de la vicepresidencia.

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Pero, dijo, “no recuerdo ninguna situación en la que se haya enviado a un vicepresidente a negociar un alto el fuego o la paz en relación con una guerra en la que Estados Unidos estuviera implicado”.

Vance y Rubio se consideran los más firmes aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano para 2028, aunque ninguno de los dos ha dado una respuesta clara sobre su intención de presentarse.

El equipo de la vicepresidenta no está pensando en las negociaciones con la vista puesta en futuras consideraciones políticas, según una persona familiarizada con las discusiones que no estaba autorizada a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Como vicepresidente, Vance cargaría inherentemente con todo el bagaje de la administración si finalmente se presenta a las elecciones presidenciales, dijo Goldstein. Pero su participación en las negociaciones le identifica aún más con el conflicto.

“El hecho de que participe en las negociaciones de forma muy visible significa que, si las cosas se tuercen, la gente le señalará con el dedo”, afirma Goldstein.